Российские офицеры СЦКК покинули территорию Украины

Российские офицеры из СЦКК в скором времени прибудут в Москву.

Российские офицеры из состава Совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации на линии соприкосновения сторон на Донбассе пересекли границу с Украиной и вернулись в Россию. Об этом сообщает «Фокус», со ссылкой на российские источники.

Группа российских офицеров в полном составе перешла пункт пропуска Гоптовка на украинско-российской границе. В ближайшее время они прибудут в Москву.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что российские офицеры не могли выехать с Донбасса из-за интенсивных обстрелов боевиками украинской территории. В СММ ОБСЕ прокомментировали вывод российских военных из СЦКК. Украина, из соображений безопасности, вывела своих офицеров с оккупированных территорий.

«Фокус»