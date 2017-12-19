Великобритания поддержала в ООН проект украинской резолюции по правам человека в Крыму

Великобритания поддержала проект украинской резолюции ООН по правам человека в Крыму. «Крым — это Украина», – заявили в Лондоне.

Перед сегодняшним голосованием на Совбезе ООН по украинскому проекту резолюции о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму власти Британии призвали международное сообщество поддержать инициативу Киева. Об этом информирует «Фокус» со ссылкой на явление МИД Великобритании.

«Россия продолжает незаконно оккупировать Крым и нарушать права человека. Мы призываем международное сообщество действовать и поддержать сегодня проект резолюции ООН. Крым – это Украина», – заявили в Лондоне.

Посольство страны в Киеве также подтвердило позицию главного офиса британского МИД, добавив, что «мы должны держать курс на поддержку Украины».

«Фокус»