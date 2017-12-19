Украина вывезла своих офицеров СЦКК с оккупированных территорий

СЦКК фактически сворачивает свою деятельность.

Военнослужащие ВС Украины, которые работают в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК), покинули территорию террористических «ДНР» и «ЛНР». Об этом информирует «ВВС Украина» со ссылкой на заявление пресс-офицера управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Юзефа Венсковича.

«В 10:30 колонна вышла с временно оккупированных территорий. Украинская сторона СЦКК прибыла в Соледар», – рассказал он.

Здесь, на подконтрольной Киеву части Донбасса, размещен штаб СЦКК. Там пока находятся и украинские, и российские офицеры Совместного центра.

«При этом, украинская сторона продолжает выполнять задачи в СЦКК совместно с наблюдательной миссией ОБСЕ», – подчеркнул Венскович.

По его словам, вывод офицеров СЦКК с неподконтрольных Киеву районов Донетчины и Луганщины обусловлено тем, что там им не гарантирована безопасность.

В России же ранее заявили, что отзывают своих офицеров офицеры и вообще прекращают работу в СЦКК. Такие действия в Москве также назвали вынужденными, обвиняя украинскую сторону в препятствиях чинимых российским офицерам, а именно: пренебрежительное отношение, ограничения в поездках, запрета на общение с местным населением, а также новые требования к россиянам, въезжающих на территорию Украины. Все это содержится в заявлении распространенном министерства иностранных дел России.

Однако из-за начавшегося сегодня обстрела российские офицеры не смогли выехать с Донбасса, что бы покинуть территорию Украины.

Со своей стороны министерство иностранных дел Украины возмущено односторонним решением РФ о выводе российских военнослужащих из состава Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) и расценивает подобный шаг как очередную провокацию Москвы. Об этом информирует «Фокус» со ссылкой на соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте МИД.

«Расцениваем этот беспрецедентный шаг России как очередную провокацию, которая существенно подрывает Минские договоренности, и стремление снять с себя любую ответственность как стороны конфликта за последствия вооруженной агрессии против нашего государства», – говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что такой шаг Москвы в очередной раз свидетельствует, что Кремль не оставляет попыток заставить Украину и международных партнеров начать «прямой диалог» с боевиками незаконных вооруженных формирований, действующих на временно оккупированной территории Донбасса под тотальным контролем и при полной поддержке со стороны РФ.

«Своим решением Кремль значительно повышает риски безопасности для СММ ОБСЕ, в т.ч. с целью навязывания Украине и ее международным партнерам неприемлемого варианта размещения миротворцев ООН на Донбассе», – говорится в заявлении.

Также в МИД Украины подчеркивают, что РФ, как сторона конфликта на Донбассе, несет полную ответственность за развитие ситуации с безопасностью и обеспечением безопасности наблюдателей миссии ОБСЕ на территории, временно неподконтрольной Правительству Украины.

«Украинская часть СЦКК продолжит свою деятельность в обычном режиме, работая с СММ ОБСЕ в двустороннем формате и прилагая все усилия для обеспечения безопасности персонала Миссии при осуществлении ею мониторинга ситуации в рамках своего мандата», — подчеркивается в заявлении

Также в МИД сообщили, что Украина обращается к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль с целью избежания шагов, способных привести к срыву Минских договоренностей.

В СММ ОБСЕ так же прокомментировали вывод российских военных из СЦКК. Мониторинговой миссии известно об объявленном выводе военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации из Общего центра по контролю и координации. Об этом говорится в комментарии СММ ОБСЕ для «Украинской Правды».

«СЦКК выполняет ряд ключевых функций по обеспечению безопасности СММ. Кроме того, Общему центру поручено способствовать оперативному реагированию на возможные случаи препятствования мониторинга и верификации, проводимых СММ ОБСЕ», — отмечают в СММ ОБСЕ.

В мониторинговой миссии ОБСЕ рассказывают, что СЦКК играет важную роль в реализации Минских договоренностей.

«Общему центру поручено способствовать полному прекращению огня и осуществлять общую координацию работ по разминированию», — рассказывают в СММ ОБСЕ.

Представители миссии отмечают, что оценивают ситуацию на постоянной основе и добавили, что соответствующие наблюдения будут освещены в их отчетах.

Ранее сообщалось, что по данным разведки, 19 декабря боевики ОРДЛО могут прибегнуть к агрессивным наступательным действиям по всей линии соприкосновения района проведения антитеррористической операции из-за заявления Минобороны РФ о намерении отозвать российских офицеров из СЦКК.

Напомним, совместный центр по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) – группа по контролю за соблюдением минского протокола, в которую входят представители украинской и российской сторон, а также боевиков.

«Гуляй Поле»