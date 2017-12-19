В России произошла авиакатастрофа

Четыре человека погибли в результате жесткой посадки самолета в России.

Четыре человека погибли, еще 9 пострадали в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в Нарьян-Маре, административном центре Ненецкого автономного округа Российской Федерации. Об этом сообщает «Левый Берег» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Всех пострадавших госпитализировали.

Самолет АН-2 совершил жесткую посадку в аэропорту Нарьян-Мара сегодня утром. Всего на борту находились 11 пассажиров и двое членов экипажа.

«Самолет представляет собой модернизированный «кукурузник» Ан-2. Предварительно, во время набора высоты отказали элементы механизации или системы управления, самолет дал крен, а пилот не сумел выровнять машину», – рассказал источник «Интерфакса».

В администрации Ненецкого автономного округа рассказывают, что сейчас создается оперативный штаб по расследованию инцидента. Собеседник агентства отметил, что, по их информации, самолет сошел с полосы при посадке.

Он также добавил, что аэропорт продолжит работу в нормальном режиме, потому что полоса, с которой самолет выкатился, не основная.

Следственный комитет завел уголовное дело после жесткой посадки самолета Ан-2. Об этом сообщаетпресс-служба СК.

Дело завели по ч.3 ст.263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц).

«Левый Берег»