Переговоры в Минске будут посвящены прекращению огня

Киев хочет договориться о прекращении огня на праздники.

Последние в 2017 году переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске будут посвящены вопросу прекращения огня на всей линии соприкосновения на период праздников и зимних каникул. Об этом сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на представителя Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Евгения Марчука.

«20 декабря 2017 года состоится последний в этом году семьдесят третий раунд переговоров в Минске. В повестке дня Рабочей группы по вопросам безопасности, которую я представляю от Украины, 7 трудных вопросов. Но первым будет попытка договориться о прекращении огня по всей линии соприкосновения хотя бы на период новогодних и рождественских праздников и зимних каникул», – пишет он в Facebook.

Завтра, 20 грудня 2017 року відбудеться останній в цьому році 73-ій раунд переговорів в Мінську. В порядку д… Опубліковано Yevgenij Marchuk 18 грудня 2017 р.

«Как этого достичь — технология наработана и апробирована, она сработала в 2016 году, когда тогда удалось удержать режим полной тишины в течение 6 недель. Так называемые хлебное и школьное перемирия в 2017 году были неудачными», – отмечает он.

«Украинская Правда»