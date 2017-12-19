Украина готовит обращение к ПА НАТО по вопросу наемников

Украина обратится в Парламентскую ассамблею НАТО из-за сербских наемников.

Украинская делегация готовит обращение к Парламентской ассамблее НАТО относительно присутствия сербских наемников на Донбассе. Об этом сообщает «Европейская Правда» со ссылкой на председателя постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народного депутата Ирину Фриз.

«Готовим по этому поводу обращение от нашей делегации к Парламентской ассамблее НАТО. Уверена, что необходимо обратиться ко всем международным учреждениям с информированием о позорном факте участия сербских наемников на стороне марионеток Кремля против нашего государства», – написала она, распространив данные штаба АТО о заходе группы сербских наемников-снайперов на донецкое направление.

ПРЕС-ЦЕНТР ШТАБУ АТО ПОВІДОМЛЯЄ!За інформацією розвідки штабу Антитерористичної операції, на Донецький напрямок зайшла… Опубліковано Прес-центр штабу АТО 18 грудня 2017 р.

Фриз надеется, что международное сообщество осудит действия сербских наемников.

«А со стороны сербских властей к открытым 45 производствам против воюющих сербских наемников на Донбассе добавят и очередных сторонников «русского мира», в частности, Деяна Берича, позывной Деки», – добавила она.

Напомним, Служба безопасности Украину 11 октября заявила, что только на территории, подконтрольной группировке «ЛНР», с начала конфликта в Донбассе воевали более 300 граждан Сербии.

Посол Украины в Сербии неоднократно заявлял, что Сербия не реагирует на данные об участии ее граждан в войне на Донбассе.

В прокуратуре Сербии заявили, что с конца 2014 года возбудили 45 дел в отношении наемников, которые участвуют в военных конфликтах за рубежом, в том числе на Донбассе.

«Европейская Правда»