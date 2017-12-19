«Страсти по Зое»: комсомолка пытавшая Христа?

О символике и смыслах. Как в России извращают понятия.

В России идет сбор денег на патриотический фильм про Зою Космодемьянскую с названием «Страсти по Зое», пишет Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook. Военно-историческое общество, Дмитрий Рогозин, вся херня. Режиссер – Егор Кончаловский. Пафос и елей.

Не знаю, будет ли показано в фильме, что схватили и избивали Зою сами крестьяне, и вообще весь ахтунг той операции и тактики выжженной земли, а также, скажем, взрыв Истринского водохранилища, когда волна затопила десятки деревень на расстоянии в пятьдесят километров в сорокоградусный мороз, и число жертв которого так и не известно, потому что без этого описания общей картины и общего контекста тогдашних событий, на мой взгляд, разговор о поджоге деревни Петрищево бессмысленнен – но, ок, оставим это в стороне.

Но вот название…

Объясните кто-нибудь уже Военно-историческому обществу и товарищу Кончаловскому, что «Страсти по..» – это не страсти по кому-то. Это устойчивое выражение, термин, в котором слово «страсти» имеют только одно значение – «страсти Христовы», а предлог «по» – обозначает автора. Например, страсти христовы по описанию Матфея.

Так что название «Страсти по Зое» означает – описание пыток господа бога под авторством верной комсомолки, жившей в коммунистическом атеистическом государстве, где за религию расстреливали, и отправленной сжигать дома граждан своей собственной страны, чтоб не достались врагу, снятые в православной духовной недоимперии историками, так и не выучившими терминологию.

Такое вот христианское смирение.

Ебанулись все.

Аркадий Бабченко, Facebook