Есть ли шанс на потепление отношений США и России?

«Вниз больше нельзя» – об отношениях России и США.

«Выдающийся пример сотрудничества» – так замглавы МИД России Сергей Рябков оценил помощь ЦРУ в предотвращении терактов в Санкт-Петербурге. Накануне Владимир Путин в личном телефонном разговоре поблагодарил Дональда Трампа за предоставленную информацию. Инопресса расценила это событие как попытку улучшения отношений. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что стороны решили показать, что хуже, чем сейчас, быть уже не может.

Обмен разведданными и личной телефонный разговор двух президентов объявили улучшением отношений. Причем заявили об этом и Россия, и США. Хотя контакты между спецслужбами осуществляются постоянно, но сейчас получилось, что американские разведчики спасли жизни российских граждан. Путин звонит Трампу и лично его благодарит – все довольны. Это – свидетельство того, что у нас общий враг и, несмотря на разногласия, мы в трудную минуту можем объединиться.

Тему активно комментируют политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассуждает о примере образцового сотрудничества.

«Не может, конечно, не являть собой образцовый пример двустороннего сотрудничества новость о борьбе с терроризмом. Именно к таким стандартам нам и нужно стремиться, чтобы они задавали нам дальнейший курс. Президент Путин говорил, что ни одно государство не может эффективно бороться с терроризмом в одиночку. Это выразительный пример, что эффективная борьба с терроризмом возможна только в условиях сотрудничества различных государств, в первую очередь – России и США», – пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Согласно официальной информации, с помощью американских спецслужб ФСБ предотвратила масштабную террористическую атаку в Санкт-Петербурге. Смертники должны были взорваться, в том числе и у Казанского собора, однако, благодаря полученной из-за океана информации, этим планам не суждено было сбыться. В результате задержаны семь человек. И даже трудно вспомнит, чтобы такая организация, как ЦРУ, представала бы в России в положительном свете. Все это выглядит как-то неожиданно, поскольку буквально только что Владимир Путин крайне жестко отзывался и об Америке, и обо всей западной политике в целом.

«Интересные вы ребята. Вы не обратили внимания, что ваши конгрессмены, сенаторы – они так хорошо выглядят, красиво, костюмы у них, рубашки, они вроде умные люди – нас поставили в один ряд с Северной Кореей и Ираном. И при этом в то же время подталкивают президента, чтобы он уговорил нас вместе с вами решать проблемы Северной Кореи и иранской ядерной программы. Вы вообще нормальные люди, нет?», – заявил Владимир Путин.

Собственно, главное: есть ли надежда на улучшение отношений или это лишь эпизод? Тем более, впереди новый пакет санкций. С Украиной все, как всегда, беспросветно, по Сирии тоже согласия немного. Есть версия, что Трампу очень нужна поддержка в корейском вопросе. Путин, в принципе, готов ее оказать, но понятно, что не просто так, а за что-то. И сейчас идет большой торг.

Однако, скорее всего, стороны понимают, что ниже нельзя – нужно как-то разрядить обстановку. А то ведь неизвестно до чего может дойти. То есть, возможно, дно кризиса в российско-американских отношениях где-то рядом – его уже удается нащупать. Вниз больше нельзя – можно только вверх. Вот стороны и решили это показать. Однако подобное совершенно не означает, что именно так и будет – это лишь благие намерения, не более того.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»