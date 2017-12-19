Российские офицеры из СЦКК не могут покинуть территорию Украины

Российские офицеры из СЦКК, отозванные в Россию, не смогли покинуть Донбасс из-за обстрела боевиков.

Обстрел боевиками Новолуганского помешал представителями российской стороны СЦКК пересечь КПВВ «Майорск». Об этом сообщает украинская сторона СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО, передает «Деловая Столица».

Согласно сообщению, обстрел Новолуганского боевиками начался около 17:00, именно на это время планировался переход военнослужащих российской стороны СЦКК через КПВВ «Майорск», который находится недалеко от района обстрела.

«Военные преступники ОРДЛО своим дерзким обстрелом поставили под угрозу жизнь не только мирных жителей, но и своих кремлевских сторонников», — говорится в сообщении.

Учитывая угрожающую ситуацию, которая сложилась вдоль линии разграничения, а также соблюдая обязательства по обеспечению безопасности военнослужащих ВС РФ из состава СЦКК, украинская сторона СЦКК была вынуждена прекратить переход через КПВВ и перенести его на следующий день.

Как сообщало «Гуляй Поле», ранее в МИД РФ заявили, что СЦКК на Донбассе больше не может продолжать свою работу из-за трудностей, якобы создаваемых Киевом. Российские СМИ сообщили, что российские офицеры из СЦКК уже покинули территорию «ДНР».

Заместитель начальника Управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович в свою очередь проинформировал, что Украина выведет своих наблюдателей с оккупированных территорий на Донбассе в ответ на решение Москвы.

«Деловая Столица»