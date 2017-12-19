В СММ ОБСЕ прокомментировали ситуацию с СЦКК

В СММ ОБСЕ прокомментировали вывод российских военных из СЦКК.

СММ ОБСЕ известно об объявленном выводе военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации из Общего центра по контролю и координации. Об этом говорится в комментарии СММ ОБСЕ для «Украинской Правды».

«СЦКК выполняет ряд ключевых функций по обеспечению безопасности СММ. Кроме того, Общему центру поручено способствовать оперативному реагированию на возможные случаи препятствования мониторинга и верификации, проводимых СММ ОБСЕ», — отмечают в СММ ОБСЕ.

В мониторинговой миссии ОБСЕ рассказывают, что СЦКК играет важную роль в реализации Минских договоренностей.

«Общему центру поручено способствовать полному прекращению огня и осуществлять общую координацию работ по разминированию», — рассказывают в СММ ОБСЕ.

Представители миссии отмечают, что оценивают ситуацию на постоянной основе и добавили, что соответствующие наблюдения будут освещены в их отчетах.

Ранее сообщалось, что по данным разведки, 19 декабря боевики ОРДЛО могут прибегнуть к агрессивным наступательным действиям по всей линии соприкосновения района проведения антитеррористической операции из-за заявления Минобороны РФ о намерении отозвать российских офицеров из СЦКК.

В МИД России заявили, что российские представители СЦКК покинут Украину 19 декабря из-за «напряженной морально-психологической обстановки».

Как известно, Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон — группа по контролю за соблюдением Минского протокола, в которую входят представители украинской и российской сторон.

Центр начал работу 26 сентября 2014 года в городе Соледар Донецкой области.

С апреля 2015 года украинская и российская стороны начали вести отдельные журналы случаев нарушения режима прекращения огня.

Участники СЦКК в частности договариваются со сторонами о режиме прекращения огня и помогают гарантировать безопасность наблюдательной миссии ОБСЕ.

«Гуляй Поле» сообщало, что российские офицеры не смогли покинуть Донбасс из-за обстрела боевиков.

«Украинская Правда»