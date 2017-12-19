Украина может оказаться объектом атаки хакеров

Обнародована информация о возможной кибератаке в Украине.

Издание The Atlantic заявляет, что есть свидетельства о вероятной атаке на энергосеть Украины. Об этом говорится в статье издания, передает «Украинская Правда».

Отмечается, что в настоящее время эксперты по безопасности следят за работой энергокомпаний Украины и команд в России, подозреваемых в совершении нападений.

«Некоторые показания уже показывают, что может готовиться новая атака. Роберт Ли, основатель и руководитель компании по промышленной кибербезопасности Dragos рассказал, что в последние недели он заметил необычный рост деятельности в Украине той же группы разработчиков, которые совершили нападение в 2016 году», — говорится в статье.

По словам Ли, эта группа почти не вела деятельности в Украине с момента последней атаки и до ноября.

«По нашим оценкам, было бы полностью рационально ожидать проведения атаки в этом месяце», — считает он.

В The Atlantic отмечают, что, возможно, эта активизация работы является разведкой и подготовкой к следующей операции или попыткой напугать угрозой хакерской атаки.

«Украинская Правда»