Опубликована Стратегия нацбезопасности США: РФ и КНР – главные угрозы

Трамп назвал главной угрозой для США Россию и Китай.

Российская Федерация и Китайская Народная республика названы главной угрозой для Соединенных Штатов Америки на внешнеполитической арене. Об этом говорится в обновленной Стратегии национальной безопасности США, опубликованной 18 декабря на сайте Белого дома, передает «Фокус».

«Китай и Россия бросают вызов американской власти и интересам. Они полны решимости наращивать свои вооруженные силы, а также контролировать информацию, чтобы подавить общество и расширить влияние», – говорится в документе.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции против России за нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Эксперты считают, что новые санкции способны обвалить рубль.

«Фокус»