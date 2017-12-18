Большинство россиян негативно относится к Украине, Евросоюзу и США

Путин может быть доволен: антиамериканские, антиевропейские и антиукраинские настроения доминируют в общественном мнении.

Большинство россиян, согласно опросу «Левада-центра», негативно воспринимают США (66%), Евросоюз (54%) и Украину (56%). И хотя санкции и международная изоляция граждан не волнуют, однако большинство (75%) уверено, что России необходимо налаживать отношения с Западом. Эксперты полагают, что россияне устали от мобилизации вокруг внешнеполитических тем.

Негативное отношение сформировалось у респондентов и к Украине: 56% граждан не испытывают симпатий к этой стране, 27% относятся к ней хорошо.

Евросоюз также не вызывает у россиян оптимизма. О плохом отношении к ЕС заявили 54% граждан РФ, позитивную реакцию европейское сообщество вызывает у 28% опрошенных.

В январе 2017 года о негативном отношении к США заявляли 49% россиян, к декабрю их число выросло до 60%. При этом уменьшилось и количество положительных отзывов, которые респонденты давали Штатам: в начале года их было 37%, к концу уже 24%.

При этом положительно россияне отзываются о Японии: 48% хорошо относятся к этому государству, несмотря на курильский вопрос. Еще 30% граждан оценивают Японию негативно.

Возможность международной изоляции российских граждан не волнует. Так ответили 66% респондентов. 29%, напротив, обеспокоены этим вопросом. Аналогичные настроения социологи фиксируют и в отношении политических и экономических санкций, которые ввел Запад. 68% опрошенных ограничения не волнуют, и только 28% заявили, что беспокоятся в связи с санкциями.

При этом, несмотря на ряд разногласий, России все же следует наладить отношения с США и другими западными странами, уверено большинство граждан (75%). Против выступают лишь 16% опрошенных.

Социолог «Левада-центра» Карина Пипия отметила, что антиамериканские, антиевропейские и антиукраинские настроения, несмотря на незначительные колебания, от месяца к месяцу доминируют в общественном мнении. А тренд на выравнивание позитивного отношения, наметившийся в конце прошлого и начале 2017 года, прошел.

«В целом отмечается снижение интереса к теме отношений России и Запада, мобилизующей общественное мнение последние три года. И судя по выступлениям потенциальных кандидатов в президенты, антизападная риторика и тема международных отношений не являются ядром в предвыборных программах, что указывает на понимание политиками усталости населения от постоянной мобилизации вокруг внешнеполитических тем», — полагает эксперт.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев отметил, что россияне мало знают о том, что такое санкции. Многие путают их с контрсанкциями, отметил он.

«Людей больше волнует восстановление авиарейсов на египетские курорты, чем усложнение получения визы США. Но при этом, как народ мирный и дружелюбный, россияне хотели бы иметь ровные отношения со всеми», — сказал Константин Калачев.

«Гуляй Поле»