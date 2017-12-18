Великобритания и США готовятся нанести удар по российской коррупции

По российским коррупционерам будет нанесен крупнейший удар за всю историю.

Интересные новости приходят из США и Великобритании. Причем практически синхронно, сообщает Telegram-канал «Спутник Протеста». По российским коррупционерам, судя по публикациям западных СМИ, будет нанесен крупнейший удар за всю историю.

Во-первых, британские парламентарии озаботились «ядом коррупции», который расползается из России по всему миру. Они намерены принять законопроект, который лишит некоторых российских чиновников радости путешествий и возможности использовать незаконно нажитое имущество.

Высокопоставленные члены британского парламента возмущены тем, что российские чиновники, замешанные в коррупции и нарушениях прав человека, могут свободно «приезжать в Великобританию и покидать ее, когда им вздумается». Теперь им хотят запретить въезд в страну, со всеми вытекающими последствиями, пишет The Daily Telegraph.

Во-вторых, стали известны подробности о составлении «Акта о противодействии противникам Америки с помощью санкций», который готовят в США. Сотрудники Atlantic Council подготовили для американских властей рекомендации и критерии, которыми стоит руководствоваться при включении в «Кремлевский доклад» того или иного человека.

Под американские санкции к февралю 2018 года, то есть уже совсем скоро, могут попасть чиновники, которых будут отбирать по трем категориям: 1) близость к российскому режиму; 2) обогатилось ли это лицо на коррумпированных коммерческих операциях с путинским режимом; 3) хранило ли это лицо или переводило ли оно активы для российского лидера методами, которые выглядят коррумпированными, пишет издание Politico.

Авторы рекомендаций выявили 7 категорий физических лиц и организаций для включения в доклад:

1) Те, кто несет ответственность за агрессивные, коррупционные или криминальные операции в России или за ее пределами.

2) Близкий круг нынешних друзей Путина из Санкт-Петербурга, с которыми он занимался бизнесом с начала 90-х, известных как его «дружки».

3) «Золотые дети» богачей — те, кто в нежном возрасте сделался богатейшими топ-менеджерами.

4) Личные друзья Путина, которые, чтобы оградить президента от проверок, хранят для него крупные богатства.

5) Так называемые олигархи: крупные бизнесмены, извлекающие огромную выгоду из прямого бизнеса с Кремлем.

6) Коррумпированные управляющие госпредприятий, которые обязаны своими должностями своим близким личным отношениям с Путиным и используют свои должности для хищений в крупном размере.

7) Значительные компании, которыми владеют эти лица.

Издание отмечает, что в списке должно быть не менее 40 имен. Причем отбирать рекомендуется не столько самых «крупных», сколько самых «худших».

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