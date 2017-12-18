Еще раз об одном народе

В ходе выступления на традиционной большой пресс-конференции, Владимир Путин вновь повторил свой, по сути, базовый тезис об украинцах: «мы — один народ».

Убедительности ради, пишет в авторской версии статьи на свое странице в Facebook Александр Желенин, он подкрепил этот тезис небольшим историческим экскурсом, отправившись для начала во времена раннего Средневековья: «Сама Россия складывалась сложно, из многих славянских племён – шестнадцать или тридцать два племени. В конце концов образовалась Русь, частью которой и центром которой был Киев».

Все так, если конечно, исходить из традиционной имперской трактовки русской истории. И совсем не так, если снять имперские очки.

Начнем с того, что сам термин «Россия», как название соответствующего государства был узаконен только Петром I в 1721 году. Правда, современная, крайне идеологизированная (а потому не очень достоверная) российская историография, сообщает, что термин «Россия» был впервые упомянут аж в середине X века византийским императором Константином Багрянородным. Действительно, подчеркивает Александр Желенин, слово Ρωσία (буквально — Росиа) упомянуто в его наставлении сыну «Об управлении империей». Но вот беда — относится это слово к Киевской Руси — именно так называлось тогда это государство и в западных, и в собственных русских источниках. Эвфемизм «Древняя Русь» придуман гораздо позже и также является частью имперской историографической традиции.

Еще раз об одном народеВ ходе выступления на традиционной большой пресс-конференции, Владимир Путин вновь повторил сво… Опубліковано Александром Желениним 18 грудня 2017 р.

Территории же населенные в те времена преимущественно финно-угорскими, балтскими и частично восточно-славянскими племенами вятичей и кривичей, располагавшиеся много северо-восточнее Киева и Чернигова, были завоеваны киевским князем Святославом не раньше 965-66 годов, то есть через 100 лет после основания Киевской Руси. До того они находились под контролем Хазарского каганата. Колонизация этих земель киевскими князьями растянулась как минимум еще на несколько десятилетий.

Но дело даже не в этом. Выводить современную российскую государственность из Киевской Руси, с последующими неизбежными после этого территориальными претензиями, это примерно то же самое, как если бы современные французы, отмечает Александр Желенин, на основании того, что Галлия 2000 лет назад была завоевана римлянами, объявили бы Рим — «матерью городов французских» и предъявили бы территориальные претензии к Италии. На севере которой, кстати, галлы действительно тогда жили…

Понятно, что у современных французов подобное предложение кроме усмешки ничего вызвать не может, и уж тем более ничего подобного никогда не скажет и даже не подумает французский президент. Спрашивается, почему мы до сих пор считаем подобного рода идеи чем-то совершенно нормальным?

Претензии на наследство Киевской Руси — старая и не очень добрая имперская традиция московских правителей. Впрочем не только московских. С не меньшим успехом на это в свое время претендовала и Литва, в состав которой в свое время входили и Киевское княжество, и Черниговское и ряд территорий нынешних российских областей — Смоленской, Курской, Калужской, Брянской и даже части Московской. Но это все история, причем очень давняя.

Проблема в том, что идеями «восстановления исторической справедливости» всегда прикрываются сиюминутные экономические интересы властных групп. Именно этими идеями бударажатся реваншистские настроения, ими раз за разом воспламеняются небогатые и малообразованные низы, реальной задачей которых является укрепление власти богатых и власть предержащих. Именно эти идеи в очередной раз поднял и очевидный победитель предстоящих президентских выборов в России-2018, говоря об устранении «исторических несправедливостей в регионе Ближнего Востока и в целом в мире». Речь шла о Сирии, но как видим, и не только, а «и в целом в мире» тоже.

То, что в Кремле продолжают руководствоваться этим «историческим» подходом к решению политических проблем сегодняшнего мира, во многом порожденных нами самими, было видно и по ответу Путина на вопрос Романа Цимбалюка из УНИАН. В частности, президент РФ вновь выдвинул более чем сомнительный тезис о том, что Крым был передан Украине в 1954 году незаконно, поскольку сделано это было, якобы, без согласия Верховного Совета РСФСР, а «лишь» на основании решения Президиума Верховного Совета СССР.

Этот тезис опровергается Конституцией СССР 1936 года, статья 14 которой однозначно относила «утверждение изменений границ между союзными республиками», а также «утверждение образования новых автономных республик и автономных областей в составе союзных республик» к «Ведению Союза Советских Социалистических Республик в лице его высших органов государственной власти». То есть, к ведению того же Президиума Верховного Совета СССР, который и принял решение о передаче Крыма Украине.

Вообще попытка обосновать те или иные сиюминутные политические или военные шаги «историческими» ссылками всегда чревата. Во-первых, кровопролитием, во-вторых, подтасовкой одних фактов и замалчиванием других. Например, тот же Путин в своей «крымской» речи в марте 2014 года утверждал, что инициатором передачи полуострова в состав Украины был лично 1-й секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. И руководствовался он стремлением «заручиться поддержкой украинской номенклатуры или загладить свою вину за организацию массовых репрессий на Украине в 1930-е годы». Для историка подобное утверждение выглядит голословно. Для чего ему была нужна «поддержка украинской номенклатуры», когда он обладал уже всей полнтой власти в СССР, которую давала должность 1-го секретаря ЦК КПСС?

Тезис о том, что Хрущев таким образом хотел «загладить свою вину за организацию массовых репрессий на Украине в 1930-е» также, мягко говоря, не очень убедителен. Вина Хрущева в этих репрессиях была отнюдь не самая большая. Во всяком случае никаких документов, подтверждающих его участие в репрессиях в архивах до сих пор не обнаружено, а по знаменитому «делу Бухарина Рыкова» Хрущев осмелился перечить Сталину.

В то же время о серьезном экономическом, да и географическом обосновании этого шага, о том, что снабжение Крыма водой, электроэнергией, газом осуществлялось преимущественно из Украины, президент РФ не упомянул ни словом.

Еще мы помним слова Путина о том, что крымчан в 1954 году передали Украине, «как мешок картошки». О том, что в 1921 году правительство РСФСР записало Крым в свой состав именно, подчеркивает Александр Желенин, как «мешок картошки», то есть, без каких бы то ни было обоснований, а исключительно волюнтаристским путем, об этом Путин, естественно, тоже никогда не говорит…

Возвращаясь к озвученной президентом РФ идее «мы с украинцами один народ», напомню, что Путин в очередной раз обосновывает этот тезис еще и таким удивительным аргументом, как то, что «Украина — православная страна».

Хочется спросить: и что с того? Есть множество очень близких и этнически, и религиозно стран и народов, которые не обосновывают этой близостью свои территориальные претензии к соседям. Почему даже столь близкий Владимиру Путину президент Чехии Милош Земан не говорит о словаках, с которыми чехи почти столетие жили в едином государстве: «мы один народ»? Почему этническая и религиозная близость шведов, норвежцев, датчан не является для руководителей соответственно Швеции, Норвегии и Дании поводом заявить: «мы один народ», со всеми вытекающими из этого обстоятельствами в виде территориальных претензий, войн, крови и взаимной ненависти?

Вопросы, вопросы…

Александр Желенин, Facebook