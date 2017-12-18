Версии вынесения сурового приговора Улюкаеву

Имеется и так называемая «аппаратная версия» столь жесткого приговора Улюкаеву.

Выходные дни позволили «околокремлевским гражданам» осмыслить приговор Улюкаеву. В результате – к началу рабочей недели появилось множество слухов «о причинах ареста министра», пишет Незыгарь.

Еще по осени в коридорах Белого дома говорили, что в лучшем случае Улюкаев получит условный приговор, а в худшем – отправится в вип-зону одной из близких к Москве колоний с последующим освобождением по УДО после выборов ближе к лету.

Но оказалось, что дело Улюкаева со множеством неизвестных.

Первая версия Околокремля – «нелояльность».

Суть версии в том, что Улюкаев и другие высокие чиновники Белого Дома знали августовское решение Президента по Башнефти (одобрена сделка с Роснефтью), но тормозили его, сливали инсайд и главное – пытались выстроить контакты с частью силовиков (доверительным лицом которых мог быть банк Югра, заявивший о намерении участвовать во втором этапе приватизации). Это было расценено как опасное проявление неуправляемости и через Улюкаева большим чиновникам был дан урок и указано место в Лефортово.

Вторая версия Околокремля – «соскочить».

После 2014 года, когда прогнозы министра Улюкаева в отношении международных санкций и их последствий были отвергнуты, а сделка по Башнефти пошла по совершенно иному сценарию, Улюкаев якобы в разговорах не скрывал желания покинуть госслужбу и уехать из России.

Спецслужбы зафиксировали, а «панамский скандал» (где звучала фамилия Улюкаева как владельца незадекларированных офшоров) подтвердил информацию о якобы выводе министром личных денежных средств за рубеж в больших долларовых объемах.

Третья версия Околокремля – «банальный вор».

Согласно этой версии, министр Улюкаев был причастен к воровству и выводу на свои личные счета средств из забюджетных Фондов (второго бюджета, т.н. Бассейна). Возможно, что генерал Феоктистов, который (по слухам) занимался возвратом разворованных и недоплаченных олигархами и чиновниками от прибыли их бизнесов–сделок средств в забюджетные Фонды, поймал Улюкаева на наглом и откровенном воровстве. Но забюджетные фонды формализовать невозможно, поэтому якобы возникла формальная взятка.

Четвертая версия Околокремля – «китайская».

Улюкаев, по слухам, лоббировал интересы Японии и японского бизнеса в процессе национализации нефтяных ресурсов. Японцы крайне заинтересованы сорвать все сделки китайских товарищей. В результате «китайские товарищи» через свои спецслужбы подставили министра Улюкаева.

Наконец, существует и пятая, самая невероятная, версия Околокремля – «измена».

Эта версия говорит, что с момента украинских событий Улюкаев якобы мог передавать секретные экономические показатели, информацию на основное окружение Президента и крупный бизнес на Запад.

Некоторые даже проводят параллели – в ноябре 2016 был арестован Улюкаев, а в начале декабря по подозрению в измене и передаче секретных данных была арестована группа офицеров ФСБ во главе с полковником Михайловым.

Но если не обращать внимание на все эти пять версий Околокремля, то имеется так называемая «аппаратная версия» столь жесткого приговора Улюкаеву.

Сам ход судебного процесса говорил, что Улюкаеву будет вынесен если не оправдательный, то весьма легкий приговор. Защита Улюкаева применяла троллинг в отношении главного свидетеля Сечина и использовала любые информационные поводы для его дискредитации.

Но неожиданно для многих в конце октября – начале ноября произошло переформатирование групп влияния и начал формироваться временный союз «предвыборного этапа» между Медведевым и Сечиным.

В результате: прокуратура ужесточила свою позицию в отношении Улюкаева, достигнут консенсус в отказе Сечина идти в суд, приговор оформил полную виновность Улюкаева, из-под удара выведены Феоктистов, Ткачев и Королев; директор ФСБ Бортников получил аппаратные преимущества укрепить собственную вертикаль, сняты претензии к ближайшему кругу Медведева – в частности к Дворковичу.

Незыгарь