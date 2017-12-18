СБУ представило отчет по осужденным за терроризм и подрыв национальной безопасности

В СБУ отчитались, сколько «агентов кремля» осудили в этом году.

В текущем году 53 человека по материалам военной контрразведки СБУ осуждены за преступления против основ нацбезопасности и, связанные с терроризмом. Об этом сообщает «Деловая Столица» со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

«По материалам военной контрразведки Службы безопасности Украины в 2017 году осуждено 10 человек за преступления против основ национальной безопасности и 43 человека за противоправную деятельность террористического характера», — говорится в сообщении

Так за государственную измену 12 лет заключения получил подполковник Главного разведывательного управления ГШ Вооруженных сил СССР в отставке. Шпион российских спецслужб, которого разоблачили сотрудники СБ Украины, предпринял попытку «вербовки» офицера украинской армии для сбора сведений о боевых подразделения ВСУ в районе проведения АТО.

К 12 годам лишения свободы приговорен заместителя командира авиационной эскадрильи бригады тактической авиации ВС Украины, который по заданию российских спецслужб планировал осуществить угон на территорию РФ украинского военного самолета-разведчика.

8 лет заключения получил бывший подполковник украинской армии, который принял гражданство РФ и был «зачислен на военную службу» в аннексированном Крыму. Оперативники спецслужбы задержали предателя при попытке пересечь государственную границу Украины.

В Одессе военная контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность агентурной сети ГУ ГШ Вооруженных сил РФ, в состав которой входили 9 человек из числа действующих и бывших украинских военнослужащих. Кроме шпионской деятельности злоумышленники намеревались совершить теракты и диверсии на военных и гражданских объектах.

К 9 годам лишения свободы приговорен прапорщика ВСУ, который давил на своих подчиненных с целью перехода на сторону незаконных вооруженных формирований, а также «информировал» боевиков о боевых позициях сил АТО.

Оперативники спецслужбы разоблачили в Одессе военнослужащего-контрактника на попытке приобрести 12 автоматов Калашникова и снайперскую винтовку Драгунова. Указанное оружие преступник планировал переправить в Киев для применения во время массовых мероприятий в период 20 — 22 февраля. Суд назначил задержанному наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В 2017 году военной контрразведкой СБУ также задержали 21 представителя незаконных вооруженных формирований, подчеркнули в спецслужбе.

К 11 годам заключения, в частности, осужден гражданин РФ, который вступил в ряды боевиков «ДНР» и участвовал в боевых действиях против украинских защитников.

Еще одному участнику незаконных вооруженных формирований — жителю Мариуполя — суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника во время несения им боевого дежурства на незаконных передовых наблюдательных пунктах боевиков.

«В течение года правоохранителями также выявлено более 500 фактов незаконного оборота военных средств поражения», — говорится в сообщении.

«Деловая Столица»