Факты обстрелов с территории РФ и интервенции российской армии в Украину доказаны

Зафиксированы спутниковые снимки позиций на территории РФ, откуда вели огонь, задокументированы факты интервенции российских солдат, когда они вступили в бой с украинскими пограничниками.

Правозащитная организация Truth Hounds задокументировала факты обстрелов с территории РФ и интервенции российской армии в Украине. Об этом поведал руководитель полевой миссии по документированию военных преступлений и преступлений против человечности Truth Hounds Ярополк Брыных, информирует «ZN,UA».

Он отметил, что Truth Hounds провела собственное расследование, которое называлось «Откуда открыли огонь?».

«Мы нашли спутниковые снимки позиций на территории РФ, откуда вели огонь, задокументировали факты интервенции российских солдат, когда они вступили в бой с украинскими пограничниками. В тот раз мы получили разрешение от пограничной службы, которая после проверок позволила нам работать со своими бойцами»,— рассказал Брыных.

Он добавил, что исследование основывается на доказательствах многих гражданских свидетелей, которые не знакомы ни между собой, ни с пограничниками.

«В результате анализа их показаний сошлись — все предоставили одинаковые данные, а это более 50 человек из совершенно разных локаций», — рассказал эксперт.

По словам правозащитника, спутниковые снимки и другие методы верификации позволяют сделать выводы, что в 2014 году в отдельных случаях обстрелов в Луганской области были задействованы силы Российской Федерации.

«ZN,UA»