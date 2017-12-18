В «ЛНР» проводят чистки рядов «МВД»

Кадровые перестановки у боевиков согласованы с российскими кураторами.

Новый главарь боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник проводит перестановки в рядах так называемого «Министерства внутренних дел» террористов. Об этом сообщает сообщает «Фокус» со ссылкой на координатора группы «Информационное сопротивление», народного депутата Дмитрия Тымчука.

«Т.н. «и.о. главы ЛНР» Л.Пасечник согласовал с российскими кураторами проведение кадровой «чистки» в «МВД ЛНР». В частности, на данный момент уже прошел ряд кадровых изменений – назначен на должность и.о. «заместителя министра МВД» Ю.Говтвин, на должность и.о. «министра МВД – начальника полиции общественной безопасности» М.Параскеев и и.о. первого заместителя «министра МВД» – Р.Ведмеденко», – написал Тымчук.

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление»На протяжении прошедших выходных (16-17.12.2017) отмечалась ак… Опубліковано Dmitry Tymchuk 17 грудня 2017 р.

Напомним, в результате конфликта бывшего главаря луганских боевиков Игоря Плотницкого с главой «МВД» Игорем Корнетом террористическую организацию «ЛНР» возглавил «министр государственной безопасности» Леонид Пасечник.

«Фокус»