Как провалился план А на выборную компанию 2018 в России

Что будет вместо сорванных подрывов Петербурга к Рождеству?

Российскую Федерацию на протяжении нескольких месяцев накрывала волна беспрецедентного для ее истории телефонного терроризма, об этом пишет Секция «Дельта», группы «Информационное Сопротивление». Эта волна имела все признаки того, что власти готовят общественное мнение страны к очередному сплочению вокруг самозванного царя и к началу кампании Путин-2018, которую по привычке называют выборами. Вчера ситуация с давно ожидаемыми терактами в РФ прояснилось — спецслужбы США откровенно подложили свинью под российскую кампанию-2018 и официально сообщили младшим партнерам из Москвы свою разработку группы граждан РФ и бывшего СССР, которые готовили взрывы к грядущему Рождеству.

В отличии от широко известных взрывов на Каширском шоссе Москвы в 1999 году, несколько нынешних терактов должно было произойти в родном городе хозяина Кремля, в Казанском соборе Петербурга и других местах массового скопления населения. Благодаря усилиям США, российским спецслужбам пришлось задержать группу предполагаемых террористов. Пока что обнародованы личности только пяти из семи боевиков. Всем им выдвинуто подозрение в участии в формированиях государства Исламский Халифат (ИГ). Выявленная американцами на российской территории боевая группа оказалась интернациональной. Интернационализм группы саперов-подрывников придал и без того пикантной ситуации совершенно нехороший привкус. Интернациональная парадигма в РФ является официальной идеологией, то есть выходит, что и группа боевиков-подпольщиков вполне отвечает легальной линии Кремля. Предполагаемыми боевиками оказались два гражданина РФ российской национальности, два жителя Дагестана и Ингушетии, а также гражданин Таджикистана. Можно сказать, континентальная “дружба народов” Евразии во всей ее красе.

Семь человек, это уже не просто активированная спящая ячейка, а полнокровное первичное отделение полноценного боевого формирования ИГ, состоящего как минимум из двух ячеек. Из этого возникает вопрос, почему деятельность группы боевиков, не смотря на поразившую РФ волну телефонного терроризма, привлекала внимание США, но осталась не замеченной несколькими миллионами сотрудников и “полусотрудников” российских силовых структур? Им снова недоплачивают, или работа стала еще более вредной для тонкой и ранимой психики этого контингента? Но это далеко не главный загадочный вопрос, который рождает эта ситуация. Главный вопрос, который пока остается без ответа, звучит куда более трагично — какой у Кремля был запасной План Б на случай, если США не дадут начать российскую предвыборную кампанию-2018 по сценарию “Каширского шоссе 2.0” в Петербурге?

Сценарий Плана А с подрывами церквей и метрополитена в северной российской столице, если бы он реализовался, был бы традиционной для Кремля “двухходовочкой”. Во-первых, он мог бы внести нужные коррективы как в сами президентские выборы, так и в их подготовку. Потому что российской власти как то привычнее готовить выборы под постоянным страхом введения режима контртеррористической операции. Да и манипулировать сознанием электората намного легче под омофором священной мести за “Кровавое Рождество”. Во-вторых, “Каширское шосе 2.0”, осуществленное руками звеньев Исламского Халифата, выглядело идеальным решением текущих проблем Кремля с Сирией, где оперирует ИГ. Чем кровавее был бы теракт, тем большим он бы выглядел оправданием для очередного переноса срока вывода сухопутных российских войск из Сирии. Известный многим кандидат в президенты РФ неоднократно и официально объявлял о том, что этот вывод уже начат. И не будь диверсии ИГ в Петербурге, — тогда кандидат выглядел бы как персонаж, который сверкает своей мощью, три раза соврамши. А если есть взрывы — значит, есть и повод для отсрочки вывода войск. И получается, что никто никого не обманывал. А просто, все знал наперед.

Судя по самой последней активности Кремля, единственным более-менее реальным Планом Б для российской верхушки выглядит открытие третьего фронта победоносной войны на дальних подступах — речь идет о ныне форсированной подготовке российского военного участия в гражданской войне в Ливии. Появление нового, ливийского фронта борьбы с ИГ, во-первых, может служить для Москвы вполне приемлемым оправданием для отсрочки вывода войск из Сирии. Во-вторых, такой План Б может неплохо сыграть в ходе российской предвыборной кампании-2018. Потому что знаменитая на весь мир российская посудина “Кузя” стоит на ремонте, а одной военной базы в Сирии для проведения активных воздушных операций в Ливии категорически недостаточно. Для того, чтобы показывать более-менее эффективные действия в отдаленных окрестностях пустынных оазисов Ливии, РФ понадобится как минимум две авиабазы поддержки, в Египте и Судане. И в пользу реальности Плана Б говорит тот факт, что работа в этом направлении в Москве закипела еще в начале этого года. Как раз тогда стало ясно, что на выборах-2018 у Путина не будет временного “технического преемника” престола. Тогда в этом статусе Дмитрию Медведеву и Сергею Кириенко было отказано. И на выборы единственный кандидат пойдет один, без их ансамбля, сам, плюс “техническая соперница”.

Прямые признаки наличия в Кремле Плана Б на случай срыва основного плана с “Каширским Шоссе 2.0”, проявляются не только в направлении самой Ливии, но и всего окружения этой страны. Наряду с Египтом, самым важным звеном этого окружения является Италия. Накануне Рождества эта страна, которая с перебоями получает около 10-15% своего потребления газа из Ливии, была вынуждена ввести режим чрезвычайного положения в своей энергетике. Произошло это ЧП на газовом хабе Баумгартен из-за досадной случайности — взрыва одного из двух подземных хранилищ газа в Австрии. Официально у взрыва были сугубо технические причины. Вторым уцелевшим хранилищем газа Австрии является хаб Хейдах, которым владеют российский ”Газпром” и несколько его германских компаний-сателлитов. Как правило, ремонт хранилищ, если это не взрыв компрессора, занимает около полугода. Значит, именно столько времени есть у Москвы, чтобы начать некую операцию в Ливии и предложить Италии и ЕС формулу “антикризисного менеджмента” в сфере какого-то нового варианта российской газовой политики.

Теоретически, ливийский План Б мог бы спокойно уживаться с Планом А и “Каширским Шоссе 2.0” в исполнении спокойно проживающих в РФ боевиков Исламского Халифата. И развиваться параллельно. Но всю эту параллельность сценариев российской спецоперации “выборы” испортило вмешательство США в виде обнаружения вероятности взрывов в Петербурге. Почему Вашингтон решил продемонстрировать поразительную осведомленность в деятельности “халифатствующих” обладателей российских паспортов, догадаться несложно, ведь у Москвы остался уже совсем куцый выбор сценариев операции “Путин-2018”. Видимо, уже третья по счету российская зарубежная военная операция, это именно то, без чего между Москвой и Вашингтоном уже невозможна справедливая гармония.

Секция «Дельта», группа «Информационное Сопротивление»