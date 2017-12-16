В России предложили создать телеканал для извинений

Такая инициатива поступила после очередного скандала и принесенных публично извинений телеканалом ТНТ.

В России предложили создать специальный канал для извинений, которые столь часто стали произносится по различным поводам в России. С такой инициативой выступил Telegram-канал «Политота». Поводом к этому послужил видеоролик созданный российским телеканалом ТНТ, в котором они приносят извинения ингушскому народу.

«С хорошим почином выступил канал ТНТ создав ролик с извинениями. Вообще, практика извинений все чаще и чаще появляется в СМИ», – комментирует видеоролик Telegram-канал.

Поводом к появлению этого видеоролика стал инцидент произошедший после показа 8 декабря выпуска «Comedy Woman». В сценке, которая вызвала негодование в Ингушетии, речь шла о хозяйке эскорт-агентства, которая отчитывала свою подчиненную, девушку из Ингушетии.

Программа вышла 8 декабря, а уже 11 декабря у стен офиса ТНТ собралась толпа уроженцев Ингушетии, которые потребовали извинений от команды «Comedy Woman» в полном составе со сцены во время очередного выпуска на ТВ.

Администрация канала не выпускала работников из офисов до тех пор, пока к зданию не приехало два автомобиля ОМОНа. «Новости Ингушетии» уточняют, что о ситуации было доложено главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову.

Вслед за публичными извинениями коллектива «Comedy Woman» ролик со своими извинениями выпустил коллектив самого телеканала ТНТ. Вызвавшая скандал сцена передачи была вырезана из всех повторов и удалена практически со всех ресурсов.

«Мы же предлагаем не мелочиться, а создать отдельный канал для извинений и уже придумали для него название, – «ИзвиниТВ», – заявляет Telegram-канал «Политота».

«Политота» даже придумала слоган для будущего телеканала «ИзвиниТВ»:

«Ты еще не извинился? Тогда мы едем к тебе!», – пишет Telegram-канал.

«Гуляй Поле» напоминает о том, что в последнее время Чеченская Республика в России стала играть заметную роль во внутренней и даже во внешней политике, говорят даже об исламизации России. Именно лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров первым потребовал публичных извинений. В свою очередь это порождает идеи дать независимость Чеченской Республике.

«Гуляй Поле»