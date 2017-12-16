Россия отзывает своих офицеров с Донбасса

Российское руководство планирует отозвать своих офицеров из СЦКК, расквартированных в Соледаре.

Наблюдателям миссии ОБСЕ передали письмо от Минобороны РФ с уведомлением о том, что Россия собирается отозвать с территории Украины офицеров своих Вооруженных сил из СЦКК, об этом сообщает «Украинская Правда» со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 15 декабря.

«14 декабря представитель Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации в штабе СЦКК, расположенном в подконтрольном правительству г. Соледар передал СММ письмо от Минобороны РФ с уведомлением о том, что РФ собирается отозвать с территории Украины офицеров своих Вооруженных сил из СЦКК», – отмечается в сообщении.

Как известно, в конце ноября украинская сторона Совместного центра по координации и контролю заявляла, что российская сторона СЦКК и боевики ОРДО блокируют поиск и вывоз с оккупированной территории тела погибшего украинца.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российских офицеров в Совместном центре по контролю и координации на Донбассе поставили в «невыносимые условия».

По его словам, украинская сторона якобы «делает все, чтобы поставить русских офицеров в Совместном центре в невыносимые условия, выдвигая требования, которые невозможно выполнить».

«В такой ситуация российская сторона должна будет прекратить свою работу в СЦКК», – заявил Лавров.

«Украинская Правда»