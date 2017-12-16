Россия продолжает вести гибридную войны против Украины на всех фронтах

Российская делегация пыталась из-за Украины заблокировать итоговый документ заседания ОЧЭС.

Россия пыталась заблокировать принятие итогового документа заседания Совета министров иностранных дел стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), в который должен был войти отчет о деятельности ПАЧЭС во втором полугодии 2017 года, когда в организации председательствовала Украина. Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой заместитель председателя ПАЧЭС, председатель украинской делегации Людмилу Денисову.

«Россияне угрожали воспользоваться правом вето и заблокировать принятие всего документа, если отчет ПАЧЭС будет учтен. Основанием для таких своих действий они назвали необходимость детально изучить отчет ПАЧЭС, поскольку их делегацию не пригласили на заседание Генеральной ассамблеи ПАЧЭС в Киев», – отметила Денисова.

Чергова #перемога! #Росії не вдалося заблокувати підсумковий документ засідання Ради міністрів закордонних справ країн-ч… Опубліковано Людмилою Денісовою 15 грудня 2017 р.

По ее словам, своими действиями Россия могла заблокировать дальнейшую процессуальную деятельность стран Черноморского региона в рамках ЧЭС.

Путем дискуссии, во время которой Украину поддержало большинство делегаций стран-членов, отчет ПАЧЭС был учтен в итоговом документе заседания Совета министров иностранных дел.

Напомним, 29 ноября Генассамблея ПАЧЭС приняла Декларацию по случаю 25–й годовщины ПАЧЭС с учетом поправки делегации Украины. В документе отмечается, что конфликты в Черноморском регионе должны решаться на основании полного уважения территориальной целостности, независимости и суверенитета государств-членов ОЧЭС.

«Заявляем, что необходимо способствовать восстановлению территориальной целостности государств Черноморского экономического сообщества, признанных международными организациями, такими как ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, ЕП, как незаконно аннексированных», – говорится в поправке делегации Украины в декларации.

15 декабря в Киеве состоялось 37-е заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС в завершение полугодового председательства Украины в этой организации. Заседание завершилось торжественной передачей председательства в ОЧЭС армянской стороне, которое начнется с 1 января 2018 года.

ПАЧЭС была создана 26 февраля 1993 года. В ее состав входят 12 стран: Албания, Азербайджан, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина.

«Фокус»