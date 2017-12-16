Задержанный на Луганщине экс-депутат помещен под арест

Соратника Медведчука арестовали без права залога.

Экс-депутату горсовета Харькова, главе Харьковской организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука Андрею Лесику избрали меру пресечения в виде двух месяцев содержания в СИЗО без права залога, об этом сообщает «Укринформ».

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Вита Дубовик, задержанный в Луганской области экс-депутат Харьковского горсовета VI-VII созывов арестован до 6 февраля 2018 года.

Лесику объявлено подозрение по ч.2 ст.110 УК Украины — «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти».

Как известно, экс-депутат Харьковского горсовета от партии «Видродження» Андрей Лесик был задержан и доставлен в суд 15 декабря.

По словам помощника Лесика Геннадия Соколова, тот находился на стационарном лечении в Луганской области и был задержан, когда «отпросился, чтобы поздравить гражданскую жену с днем ​​рождения и приехал к ней».

По данным прокуратуры, доказательства виновности Лесика есть, также он длительное время находился в розыске и скрывался от правоохранителей.

Лесик — глава Харьковской организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Во время сессий Харьковского горсовета он неоднократно демонстрировал пророссийскую позицию, говоря о конфликте на Донбассе

9 мая на Мемориале Славы в Харькове Лесик появился с георгиевской лентой. В результате произошла драка между проукраинскими активистами и их оппонентами.

Лесика лишили депутатского мандата как пророссийского депутата-пиарщика, «не оправдавшего доверие партии».

«Укринформ»