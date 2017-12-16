Уголовные дела на украинских политиков оказались в Крым?

Похищение дела Тимошенко: Кто еще может оказаться на крючке ФСБ.

Учитывая информацию о вывозе в Крым, а, фактически, на Россию, уголовных дел по Юлии Тимошенко, правоохранительные органы должны немедленно провести инвентаризацию, пишет Дмитро Писарчук на страницах «Depo.Власть». Ведь аналогичным образом мог исчезнуть компромат на других влиятельных украинских политиков и бизнесменов

Вчера в эфире одного из телеканалов начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк сообщил сенсацию: «Уголовные производства в отношении бывшего премьер-министра Украины, а ныне лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко относительно якобы ее причастности к убийству бизнесмена Евгения Щербаня, растраты «киотских средств», а также закупки сельских «скорых» были вывезены в Крым в феврале 2014 года. Буквально накануне аннексии полуострова и теперь находятся в руках россиян. Причем, это касается не только материалов дел, которые были в ГПУ, а и СБУ. «Осуществлялась перевозка на самолете, который сопровождали представители СБУ. Там также присутствовал один представитель Генеральной прокуратуры», — заявил начальник Департамента спецрасследований, добавив, что по факту кражи документов проводятся следственные действия.

Дела по Юлии Тимошенко хорошо знакомы Горбатюку: именно он во времена Януковича вел два из трех этих производств – по «киотских деньгах» и закупке «скорых». В частности, он подписывал первое обвинение по делу «киотских средств», но, по его словам, впоследствии, по результатам расследования, отказался подписывать обновленное обвинение из-за отсутствия состава преступления. Аналогичная история якобы произошла с делом по «скорым». Одним словом, к преследованию Тимошенко он вроде бы и ни к чему.

Здесь стоит сделать небольшой экскурс в историю. Дело по «киотскому делу» было открыто в 2010 году. Тогда Юлию Владимировну обвинили в том, что 320 млн евро, которые Украина получила от продажи квоты на выброс парниковых газов, в 2009 году были направлены в Пенсионный фонд, а не на высадку лесов, как того требовал Киотский протокол. То есть, не по прямому назначению. В январе 2011 года было открыто дело о закупке тысячи автомобилей «Опель Комбо» для нужд сельской медицины. Тимошенко обвинили в превышении служебных полномочий, поскольку закупку этих машин не предусматривал госбюджет 2009 года. А еще — в предвыборном пиаре на этих машинах.

В 2012-м, когда Тимошенко находилась в Качановской колонии по газовому делу, ГПУ открыла дело об убийстве донецкого олигарха Евгения Щербаня в 1996 году. Версия тогдашнего следствия была следующей: Павел Лазаренко якобы заказал убийство Щербаня, а Тимошенко перечислила деньги за это.

Возбуждение этих дел было расценено внутри Украины и за ее пределами как политическое преследование Тимошенко. В 2013 году в Давосе Леонид Кучма заявил, что за времена его президентства оснований обвинять Тимошенко в участии в заказном убийстве Щербаня не было. Относительно других дел, то об их надуманности неоднократно заявляли и политики, и эксперты.

Показательно, что ни одно из этих дел во времена президентства Януковича так и не дошло до суда, хотя некоторые из них расследовались более трех лет. Поэтому, очевидно, в их правдоподобность не верили даже в ближайшем окружении тогдашнего президента. Впрочем, можно не сомневаться, что в материалах дел было немало компромата на нынешнюю лидера оппозиции и многих других деятелей. И сейчас этим компроматом владеют россияне.

Очевидно, в начале 2014 года, понимая крах власти Януковича, с помощью этих уголовных дел в Кремле хотели подвесить на крючок наиболее перспективную, как думали, политическую фигуру – Юлию Тимошенко. Там ожидали, что после Майдана именно она – жертва режима – станет президентом. И благодаря «крючкам» рассчитывали ее шантажировать. Но результат президентских выборов был другим.

Сложно переоценить потенциальную опасность от овладения русскими такого рода документами. Здесь возникает закономерный вопрос: сколько еще подобных дел было похищено и вывезено на Россию? В силовых структурах должны немедленно провести инвентаризацию резонансных дел. Ведь под ударом рискует оказаться значительное количество наших политиков и бизнесменов, которых этими делами держали на крючке во времена Януковича, а теперь вполне могут запугивать «ФСБшники». И это скорее не деятели первого звена, а когда чиновники среднего звена, которые сейчас поднялись в табели о рангах. Особенно опасной выглядит сфера ТЭК. Это — конек российских спецслужб, поскольку в коррумпированных схемах вокруг нефти и газа в Украине были замешаны политики и предприниматели во все времена.

Дмитро Писарчук, «Depo.Власть»