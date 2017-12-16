Россия обвиняет США в подготовке боевиков ИГ

Минобороны России обвинило США в подготовке новой армии из бывших боевиков «Исламского государства» (ИГ) в Сирии.

Об этом заявили в Центре примирения враждующих сторон в Сирии, ссылаясь на информацию беженцев, вернувшихся из лагеря в провинции Эль–Хасека, передает «NEWSru.com». В начале декабря МО обвиняло американских пилотов в том, что те мешают российским бомбить позиции ИГ.

В новом пресс–релизе Минобороны России утверждает, что США продолжают взаимодействовать с террористами на земле. «Несмотря на заявления американской стороны о безусловной приверженности уничтожению террористической группировки ИГИЛ «международная коалиция» продолжает взаимодействовать с остатками террористов на территории Сирии. Под руководством американских инструкторов Сил специальных операций из разрозненных групп боевиков в тренировочном центре у лагеря беженцев создаются новые вооруженные формирования, именуемые «Новая сирийская армия».

Американские инструкторы, по словам вернувшихся в свои дома беженцев, объявили, что после завершения курса подготовки, создаваемые формирования будут переброшены на юг Сирии для борьбы с сирийскими правительственными войсками», цитирует ТАСС.

Центр примирения ссылается на вернувшихся в освобожденные от ИГ* районы местных жителей. По этим данным, коалиция во главе с США уже более полугода использует для подготовки террористов лагерь беженцев, расположенный в районе 20 км северо–восточнее города Джиср–эш–Шаддади в провинции Эль–Хасека. По данным Центра, сейчас в лагере около 750 террористов. «Основной костяк группировки составляют более 400 террористов ИГИЛ, которые при поддержке США беспрепятственно выехали автоколонной из Ракки в октябре», – указывает Минобороны.

В ноябре Минобороны России обвиняло США в отказе истреблять террористов. Тогда МО передало в Пентагон данные об отступающих из Абу–Кемаля боевиках ИГ, но в коалиции заявили, что те «добровольно сдаются в плен» и бомбить их не стали. В подтверждение своих слов Минобороны опубликовало фотографии, как утверждалось, сделанные с российских беспилотников. Один из кадров оказался скриншотом из мобильной игры AC–130 Gunship Simulator. В Минобороны обвинили в публикации неверных скриншотов внештатника.

11 декабря президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе российской группировки войск из САР после полного разгрома «Исламского государства» в этой стране. В Сирии продолжат функционировать две российские военные базы – Хмеймим и Тартус. Американцы объявили, что для сил коалиции ситуация не меняется – бомбардировки позиций террористов будут продолжены. В Пентагоне сомневаются в успехи России в Сирии.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что большая часть оружия, которое использует ИГ в Сирии и Ираке, – из России и Китая. Около трети вооружения джихадистов поступило с заводов Болгарии, Румынии, Венгрии и Германии.

«Гуляй Поле» так же ранее сообщало, что украинское внешнеполитическое ведомство высказывает серьезную озабоченность действиями России в Черноморском регионе и в оккупированном и аннексированном Крыму.

«NEWSru.com»