Климкин обсудил с генсеком ООН перспективы введения миротворцев на Донбасс.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи в Нью-Йорке обсудили перспективы миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает «Украинская Правда».

«Павел Климкин обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем перспективы введения миротворческой миссии ООН на востоке Украины, вопросы защиты прав человека во временно оккупированном Крыму, взаимодействие в гуманитарной сфере, в том числе освобождение украинских политзаключенных и заложников из российского плена», — сказал Николенко.

Он джобавил, что глава МИД Украины передал генсеку ООН открытое письмо от имени Ассоциации родственников политических заложников Кремля, правозащитных и общественных организаций Украины.

«Министр Климкин обратился с просьбой посодействовать освобождению украинцев, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах», — отметил дипломат.

Как известно, Павел Климкин заявил, что Украина продолжит продвигать инициативу введения миротворческой миссии ООН на Донбассе после окончания в конце декабря двухлетнего мандата временного члена Совбеза ООН.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что украинское внешнеполитическое ведомство высказывает серьезную озабоченность действиями России в Черноморском регионе и в оккупированном и аннексированном Крыму.

«Украинская Правда»