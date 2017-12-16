Россия усиленно готовится к третьей мировой войне

В России популярен лозунг – «Кругом враги», – и страна усиленно готовится к третьей мировой войне. Из-за резкого падения цен на нефть экономика России стагнирует, но страна продолжает выделять десятки миллиардов долларов на производство оружия и демонстрирует готовность к войне.

Newsweek пытается разобраться, какую игру затеял Кремль, пишет на страницах «Фокуса» Даниил Непочатов.

Россия окружена врагами и готовится к полномасштабной войне за право выжить — такой месседж пытается вложить в головы россиянам Владимир Путин. Почти каждый вечер российские федеральные каналы ведут трансляции из Сирии, рассказывая о победах российской армии, то и дело разбавляя их новостными сюжетами о том, какие угрозы россиянам несет НАТО. Дошло до того, что на одном из главных политических ток-шоу страны ведущий Никита Исаев заявил, что Россия одержала великую победу в Сирии, тем самым возвратив себе статус сверхдержавы.

В конце ноября Путин заставил понервничать бизнес, заявив о планах милитаризировать экономику. «Способность предприятия быстро перейти на производство военной продукции — один из важнейших аспектов безопасности. Все стратегические и просто крупные предприятия должны быть к этому готовы», — сказал президент на встрече с высшим военным руководством в Сочи.

Как это часто бывает с российской пропагандой, утверждения Кремля о том, что страна находится в состоянии войны — правда, но лишь отчасти. С сентября 2015 года в Сирии дислоцируется всего одна российская эскадрилья, состоящая из 36 боевых самолетов, которые на аэродроме Хмеймим обслуживает 4751 сотрудник. Недавно в Луганске были замечены несколько сотен солдат регулярных войск РФ в немаркированной форме. Словом, масштабы военных операций совсем незначительны. Но если это так, для чего Путину создавать иллюзию нахождения страны на грани грандиозного военного конфликта, для которого потребуется полномасштабная мобилизация всех ресурсов России? Корреспондент Newsweek Оуэн Мэтьюс называет несколько причин.

«С кем воевать?»

Политики часто пользуются испытанным приемом: пытаются сплотить страну, представив ей воображаемого внешнего врага. Это помогает отвлечь внимание общественности от внутренних проблем. Дело в том, что из-за санкций со стороны Запада, введенных после аннексии Крыма в 2014 году, экономика России находится в плачевном состоянии. Культивация мифа о предстоящей войне стала опорой для выживания путинского режима.

«У Путина нет денег, чтобы предложить что-то населению, а доходы россиян за четыре года значительно упали, — говорит обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр. — Вести свою избирательную кампанию он будет, основываясь на идее национальной безопасности, представляя Россию как страну, которая находится под угрозой».

Однако есть и другая причина воинственной риторики Кремля — реальная подготовка к полномасштабной войне. За год до того, как Россия напала на Украину, Министерство обороны РФ предсказало, что до 2023 года страна будет втянута в серьезный глобальный или региональный конфликт. «Уже тогда высшее военное руководство России говорило не «а что, если…», а серьезно рассматривало возможность войны», — говорит Эндрю Монаган из Пембрук-Колледжа Оксфордского университета и Колледжа обороны НАТО в Риме.

Призыв Путина быть готовыми к переводу промышленности на военное производство — это возвращение к многолетней советской теории обороны. Она предполагала, что каждая фабрика в СССР должна быть готова к немедленному выпуску танков, самолетов и боеприпасов. «Советская экономика и ее социальная система были построены на подготовке к масштабной войне, — говорит Фельгенгауэр. — Это сделало ее абсолютно неконкурентоспособной. Если Путин в действительности хочет реализовать такую мобилизацию, он обанкротит Россию, ведь воплощение такого плана обанкротило Советский Союз. В современном мире абсурдна идея, что фабрику, производящую, скажем, сигареты, можно быстро переориентировать на выпуск патронов».

Тем не менее российская экономика продолжает страдать от государственных расходов на оборону и сокращать их Кремль не намерен. Более того, когда из-за обвала цен на нефть и введенных санкций доходы РФ резко упали, Путин приказал резко увеличить расходы на оборону. В 2017 году на военную сферу Россия потратила более $65 млрд. Это по-прежнему мизерная часть от $611 млрд оборонных расходов США, но все-таки составляет 3,3% российского ВВП.

Многие американские и европейские политики не могут понять, как Путин собирается использовать военные корабли, вертолеты и ракеты класса «Булава». «Россия занимается односторонней гонкой вооружений. Исторически такие действия всегда заканчивались войной. Где и с кем Россия собирается воевать — никому непонятно», — говорит бывший британский посол в РФ, пожелавший остаться неназванным.

«Короткая победоносная война»

Ближний Восток — очевидный театр военных действий, где Россия усиливает свое присутствие в течение последних трех лет. В сюжетах из сирийского города Дайр-эз-Заур, освобожденного от ИГИЛ правительственными войсками Башара Асада, федеральные каналы РФ с гордостью продемонстрировали, как российский флаг развивается рядом с сирийским. Решение Путина поддержать Сирию в 2015 году автоматически показало, что Кремль встал на сторону Ирана в региональном шиитско-суннитском противостоянии.

За последние 2,5 года в Москву как минимум трижды наведывался генерал-майор Касем Сулеймани — лидер иранских войск «Кудс», воюющих в Сирии, а также организатор шиитских сил в Ираке, с 2003 по 2015 год убивших более 500 военнослужащих США. Цель визитов — координация российских ВВС на Ближнем Востоке, а также поддержка ими войск Асада и иранских военных на суше. Этот альянс автоматически делает Россию противником США в возможной войне между Ираном и Саудовской Аравией, с которой президент США Дональд Трамп пообещал наладить еще более тесные связи. «Самая вероятная причина возможного противостояния состоит в том, что Москва и Вашингтон оказались по разные стороны конфликта. И это еще больше разжигает пожар в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией», — говорит Монаган.

Россия, получившая относительно легкую стратегическую победу в Сирии, наверняка снова захочет себя проявить. Для этого ей опять придется воевать. «Если сравнивать потери США в Ираке, то Россия в кратковременной сирийской войне обошлась малой кровью, — говорит один из высокопоставленных британских сотрудников службы безопасности. — После Сирии у нее появился статус страны-победителя, с которой обязаны считаться. Этот статус она наверняка захочет подтвердить, вмешавшись в очередной военный конфликт. Все любят короткую победоносную войну».

Глобальное противостояние

Интерес России к Сирии выходит далеко за рамки поддержки Башара Асада. Еще в 2013 году Министерство обороны России заявило о желании полномасштабного военно-морского присутствия в Средиземном море. С 2015 года Москва значительно расширила собственную военно-морскую базу в сирийском городе Тартус, оставшуюся здесь со времен холодной войны, а также крупную авиабазу в Хмеймиме, которая дает российским самолетам доступ к большей части юго-восточного побережья Средиземноморья. Москва также продемонстрировала мощь своего оружия всем игрокам в регионе, используя его против игиловцев. В 2016 году российский флот ударил по исламистам к северу от Алеппо, выпустив крылатые ракеты с канонирских лодок в Каспийском море. Они пролетели более 1450 км над Ираном и Ираком. В ноябре в Дайр-эз-Зауре для борьбы с ИГИЛ Россия использовала бомбардировщики дальнего действия Ту-22М3, которые прилетели не из Хмеймима, а из Моздока, города на Северном Кавказе.

«Для Путина сирийское участие является частью глобального противостояния с США», — считает Фельгенгауэр. По его словам, часть этой битвы состоит в том, чтобы заигрывать со странами, которые раньше были союзниками Запада, обещая им деньги, газ и оружие. Например, в ноябре этого года РФ подписала соглашение с Египтом об использовании египетского воздушного пространства и военной базы, тем самым подорвав десятилетия дружбы между Каиром и Вашингтоном. Дело в том, что египетское правительство с 1973 по 2013 год получило от США $70 млрд. А уже в 2016-м президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетил Москву, где заявил о покупке реактивных самолетов, вертолетов и ракет на сумму в $3,5 млрд. Две страны провели совместные антитеррористические учения. Но самое главное в том, что Каир и Москва поддерживают в Ливии повстанцев Халифа Хафтара, против которого выступает Запад.

Еще есть Турция, с которой в сентябре 2017 года Россия заключила сделку по продаже ракет на сумму $2 млрд, и это на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой.

Российских военных на границах РФ и за ее пределами сейчас размещено больше, чем когда-либо со времен распада СССР. Это еще одно свидетельство того, что в воздухе запахло новым международным военным конфликтом. Его локальные предвестники постоянно дают о себе знать. К примеру, в конце ноября российские боевые самолеты обстреляли противолодочный самолет США «Посейдон» в 10 км от побережья Крыма, который признан российской территорией только самой Россией и еще семью странами.

С момента окончания холодной войны отношения США и России находятся на самом низком уровне. Достаточно незначительного инцидента, чтобы спровоцировать масштабный конфликт. По федеральным каналам то и дело показывают сюжеты о поддержке Соединенными Штатами «фашистского» правительства в Украине и предполагаемой помощи ИГИЛ. Пропаганду проталкивают и среди школьников, разучивая с ними патриотические песни, восхваляющие Путина и проклинающие американцев.

В ноябре глава Института США и Канады Сергей Рогов заявил, что возможную войну необходимо предотвратить любыми способами, при этом он обвинил европейцев и американцев в провокациях. Это не просто предупреждение: чем больше популярность Путина зависит от побед России в международных войнах, тем опаснее он становится.

Даниил Непочатов, «Фокус»