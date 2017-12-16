Россия дестабилизирует ситуацию в Черноморском регионе

Агрессивная политика России препятствует экономическому сотрудничеству в регионе Черного моря.

Российская агрессия препятствует развитию экономического сотрудничества в регионе Черного моря, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 15 декабря во время 37-го заседания Совета министров иностранных дел стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества. Как сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на пресс-службу МИД Украины, заседание состоялось в Киеве и ознаменовало завершение полугодового председательства Украины в этой организации.

«Председательство Украины в ОЧЭС, которое проходило под лозунгом «На пути к миру, стабильности и процветанию», сосредоточено, прежде всего, на развитии многостороннего экономического сотрудничества в условиях безопасностного кризиса в регионе, реализации проектов регионального значения, укрепления финансового потенциала ОЧЭС»,– говорится в сообщении.

Триваюча російська агресія перешкоджає розвитку економічної співпраці в регіоні Чорного моря — Василь #Боднар під час 37-го засідання РМЗС #ОЧЕСhttps://t.co/ZHFbZjBwer pic.twitter.com/yzomt6Unrs — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) December 15, 2017

Участники мероприятия заверили в намерениях придерживаться норм и принципов международного права в развитии экономического сотрудничества в рамках ОЧЭС, которое должно базироваться на уважении территориальной целостности и суверенитета стран в их международно признанных границах, отметили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

«Крым.Реалии»