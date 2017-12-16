У МВФ появились претензии к украинскому бюджету

МВФ обнаружил существенные риски в украинском бюджете. В госбюджете Украины на 2018 года есть риски как по доходам, так по расходам.

Об этом заявил глава отделения Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, передает «Деловая Столица».

В то же время, в МВФ согласны с целевым показателем дефицита государственного бюджета на уровне около 2,5% ВВП.

Люнгман отметил, что «… организация все еще оценивает законопроект и поправки к украинскому налогового кодекса».

«В целом мы согласны с запланированным дефицитом бюджета на следующий год, но мы видим существенные риски как в статье доходов, так и расходов», — сказал Люнгман, добавив, что в ближайшие дни Фонд продолжит диалог с правительством.

7 декабря Верховная Рада приняла проект государственного бюджета Украины на 2018 год.

Согласно показателям главного финансового документа, доходы бюджета составят 913,6 млрд грн (рост на 18,5% в сравнении с 2017), расходы — 988,6 млрд грн (рост на 17,5% в сравнении с 2017).

Дефицит бюджета составит 81,8 млрд грн (2,4% ВВП), а государственный долг — 1 999,3 млрд грн (60% ВВП против 63% в 2017).

Проект Госбюджета-2018 предусматривает повышение с 1 января минимальной зарплаты до 3723 грн и прожиточного минимума до 1700 грн (с 1 июля — 1777 грн, с 1 декабря — 1853 грн).

Рост реального ВВП закладывается на уровне 3%, индекс потребительских цен составит 109%, уровень безработицы — 9,1%.

В бюджет заложены 46,7 млрд грн на дорожный фонд, 2 млрд грн на энергоэффективность, 7,7 млрд на поддержку агропромышленного комплекса, а также 2,9 млрд грн на поддержку угольной отрасли.

Кроме того, на оборону и безопасность предусмотрено 165,3 млрд грн (на 28,8 млрд грн больше, чем в 2017).

В обновленном проекте также выросли субвенции местным бюджетам для оплаты льгот и субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг на 15,9 млрд грн, а также на медицину и социальную помощь населению — на 5,9 и 2 млрд грн, соответственно.

Предусмотрена новая субвенция и на развитие регионов в размере 5 млрд грн.

Дополнительные расходы будут компенсировать за счет увеличения поступлений прибыли и дивидендов государственных компаний на 13,9 млрд грн, налога на прибыль предприятий — на 9,5 млрд, платы за пользование радиочастотным ресурсом — на 6,3 млрд грн, поступлений НДС с ввезенных в Украину товаров — на 2,2 млрд грн, ввозной пошлины — на 1,8 млрд грн и прибыли НБУ — на 1,7 млрд грн.

Увеличены расходы Национальной гвардии на 250,0 млн. грн. по специальному фонду для реализации мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства по КПКРК 1003100 «Расходы на Национальной гвардии Украины на реализацию мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства» за счет остатка средств, источником формирования которого были поступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества , конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.

«Деловая Столица»