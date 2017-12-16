На Луганщине задержали сторонника «русского мира»

На Луганщине задержали пророссийского экс-депутата. Он утвержадает, что лечился после «пыток» СБУ.

Правоохранители задержали в Луганской области бывшего депутата Харьковского горсовета от партии «Видродження» Андрея Лесика, об этом информирует «Деловая Столица».

Лесик, которого лишили мандата на заседании Харьковского городского совета, находился на Донбассе, чтобы якобы пройти курс лечения «после физических и психологических издевательств со стороны СБУ».

«Сегодня в 7:00 на меня в очередной раз напали работники СБУ Харьковской области … Сейчас против моей воли они силой затащили меня в машину и везут в неизвестном направлении», — заявил экс-депутат.

По данным «24 канала», во время задержания экс-депутату вручили документ от судьи Киевского районного суда Натальи Ефименко, в котором указанный принудительный привод подозреваемого для избрания меры пресечения.

Известно, что представителя партии «Видродження» повезут в столичный суд. На странице экс-нардепа уже появилось видео, на котором видно, что он выходит из белого микроавтобуса в сопровождении силовиков. Также на записи слышны угрозы Андрея Лесика: «Они за все будут отвечать!»

«Деловая Столица»