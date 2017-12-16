Путин на выданье: основные достижения кандидата в президенты

С какими «победами» на внешней арене Путин идет на выборы

Проведя итоговую конференцию для СМИ, а перед этим посетив военную базу в Сирии (приказав в третий раз своим войскам уходить из этой страны) Владимир Путин стремился накануне мартовских президентских выборов предстать в роли мачо-победителя, пишет Вадим Довнар на страницах «Левого Берега». Между тем ни для кого на Западе уже не существует вопроса «Ху из мистер, Путин?». 18 лет его правления хватило, чтобы понять, что пути компромиссов он не понимает. Поэтому и внешнее давление на Россию будет только расти.

Мачо на базе. Это «кино» мы уже видели

В минувший понедельник президент России Владимир Путин лично прибыл на военную базу в Сирии Хмеймим, встретился с местным диктатором Башаром Асадом и приказал начать вывод российских войск из этой страны. При этом уже в марте на территории его государства должны пройти очередные президентские выборы, об участии в которых несменяемый с 1999 года лидер заявил накануне. Несмотря на тот факт, что предвыборная кампания формально еще не объявлена, пожалуй, ни у кого из наблюдателей не возникает сомнений в том, что формально она уже идет полным ходом. Разумеется, все понимают, кто в итоге будет объявлен победителем, но старательно исполняют свои роли в данном спектакле. И большинство «кандидатов в кандидаты» − не в первый раз.

Играл в эти игры с известным финалом и сам Владимир Владимирович. Помните, например, как в 1999 году, будучи объявленным преемником Бориса Ельцина он «неожиданно» прилетел в Чечню, где на тот момент шла так называемая контртеррористическая операция, поздравить «федералов» с Новым Годом? Поднимал ВВП тогда рюмку водки и ставил, не пригубив, ее на стол: «Мы обязательно выпьем. Но после победы». Ничего не скажешь, кинематографично получилось. Почти как у Бориса Николаевича накануне его выборов 1996 года, там же, в Чечне: «Войну прекращаем, я подписал указ…».

Впрочем, в похожей внешней обстановке как разные цели объявлялись этими президентами, так и обстоятельства, между временем премьеры и демонстрацией ремейка совершенно различны.

Украина. «Что-то пошло не так»

Россия уходящего из власти больного Ельцина и заходящего в нее молодого Путина – не пугающее никого в мире государство с на ладан дышащей экономикой и армией, десять лет неспособной даже посредством ковровых бомбардировок подавить небольшой восставший народ.

Россия конца 2017 года с вновь идущим на выборы Путиным – воюющая в двух государствах держава, нарастившая за многие годы высоких цен на энергоносители «жирок» и модернизировавшая свою армию. С сильным лобби в европейских структурах, с целой империей средств массовой дезинформации, работающих в том числе и на Запад. Еще несколько лет назад РФ состояла во всех мировых элитных клубах, а ее глава прогуливался по ранчо президента США. С ним и его представителями обсуждали многое: от создания новых газопроводов до проведения мировых спортивных чемпионатов. Западные партнеры не только простили геноцид в упоминавшейся горной республике, но даже закрыли глаза на последовавшее в августе 2008 года нападение на Грузию. Дескать, «там не все однозначно». Что уж говорить о реакции на какие-то нарушения прав человека в России. «Закон Магнитского» − так, для проформы, исключение из правил.

Но в 2013-м что-то «сломалось» и пошло не так. Сперва партнеры зачем-то стали зазывать в Евросоюз страну, которая «и не государство даже», а исконная зона интересов России. Потом и вовсе поддержали «государственный переворот» в Украине, где уже с местным «решалой» Кремль уже, как казалось, все порешал. А сколько денег вгрохали в Олимпиаду в Сочи? Как красиво было, как убедительно выступили россияне, любуйтесь и радуйтесь вместе! Как недавно на парадах к 9 мая вместе стояли. Как же было не ответить президенту РФ внезапно охладевшим друзьям аннексией Крыма?

С этого момента проблемы РФ пусть медленно, но верно продолжали нарастать. Существенного ускорения придало сбитие малайзийского Боинга в небе над Донбассом. Подконтрольный телевизор все еще продолжал путаться в том, вредят ли экономической ситуации в России все расширяющиеся ограничения или помогают импортазамещению в момент, когда «искандеры санкций не боятся». А недавние друзья делали для себя все новые открытия, ухудшая все дальше имидж России.

Реакция Запада. Пропущенные «звонки»

«Вдруг» в Лондонском суде было признано: следы отравившего беглого в Великобританию экс-полковнка ФСБ Александра Литвиненко (рассказавшего среди прочего, что дома в Москве, Волгодонске в 1999 году взрывали путинские подопечные из спецслужбы), радиоактивного полония ведут прямо в Кремль. Девять лет это преступление, казалось, интересовало только родственников и друзей бедняги, и вот бац – прямые обвинения в адрес государства вообще и Путина лично.

После трагедии МН17 зачастили что-то западные телеканалы с антипутинскими (они же «антироссийские») фильмами. То в игровом кино мировые лидеры решают, как остановить РФ, устроившую очередное «ЛДНР» в стране НАТО. То в документальных фильмах появляются рассказы о коррупции и лично Владимира Путина и его окружения. Причем в героях повествующих об этом – не только журналисты-расследователи, но высокопоставленные чиновники соответствующих ведомств. А то и вовсе на святое замахнулись – на Олимпиаду. Ту самую триумфальную − в Сочи. Дескать, победители на допинге были, и не по личной инициативе.

И ведь понятно, что все перечисленное − не исключительно «творчество масс», звоночки, предупреждения, шантаж, если угодно: «Владимир, уймитесь, заберите своих орков и оружие с Донбасса, дался вам тот Башар Асад, не усугубляйте, а то ведь…»

Но судя по всему, еще в 2016 году российской власти казалось, что не все потеряно, а «предательство» прежних друзей можно компенсировать посредством победы «правильных» кандидатов в странах, где руководство зачем-то избирают. Благо симпатиков (на оплате и без нее) Кремля хватало во многих странах. Надо только помочь разным инструментарием: от использования мировых соцсетей, хакеров до попыток госпереворотов.

Просветили. «Ху из мистер Путин» давно не актуально

Куда только РФ не лезла со своей помощью. Но удача определенно отвернулась от Владимира Владимировича: на парламентских выборах в Голландии, на немецких выборах — с заходом на новый круг канцлера Ангелы Меркель, на президентских во Франции – где пролетела «как фанера над Парижем» своя Мирин Ле Пен. Сербия повернулась в сторону ЕС. В Черногории участники предотвращенного заговора дали показания о своих связях с российскими спецслужбами и т.д.

Но, бесспорно, нет повести печальнее (для россиян), чем история про «Трампнаш». Подобно «возвращению полуострова в родную гавань» избрание Дональда Трампа президентом США по замыслу кремлевских драматургов должно было стать революционным событием, в следствие которого Путин станет вторым (если не первым) по значимости мировым лидером. Будут ослаблены (если уж не ликвидированы) антироссийские санкции.

Что же касается Европы, то в Кремле, очевидно, продолжают считать, что им удастся ее расколоть, и они не прекращают соответствующих попыток. Скажем, «увольняя» Меркель…

Нынешний российский главнокомандующий может, конечно, еще раз (последний) сыграть роль крутого мачо, но в отличии от выборов-99 вопроса «Ху из мистер Путин?» ни для кого в мире не существует. И гэбешные «разводки» экс-соратника Анатолия Собчака «работают» разве что с российским электоратом.

Если во время первых двух президентских сроков сохранялась общая атмосфера доверия между Россией и Западом и Путину удавалось легко микшировать потенциально опасные действия — разгром НТВ, ЮКОСа, скандал вокруг гибели Литвиненко и др., никто из мировых лидеров не будет, например, закрывать глаза на скандал вокруг выборов в США («русские хакеры», контакты штаба Трампа и т.д.).

Уже в феврале 2018 года будет оглашен доклад американского Минфина и вслед за тем новый пакет персональных санкций ударит по российским собственникам в Америке триллиона долларов. «Висит» вопрос о международном суде по малайзийскому «Боингу». Донбасское урегулирование никуда не движется. Но в условиях распада доверия после оккупации Крыма — любой факт, который подхватывают первые полосы мировых медиа, накладывается на уже готовый контекст действий кривой «руки Кремля».

В общем, скучно не будет, однозначно.

И вот стоил Крым всех этих и будущих унижений России?!

Вадим Довнар, «Левый Берег»