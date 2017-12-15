Российский «ихтамнет» оказался никому не нужен

Боевики ОРДЛО не включили в списки для обмена «ихтамнета» Агеева.

Россиянина Виктора Агеева, задержанного летом в Луганской области по подозрению в терроризме, нет в списках на обмен пленными, Об этом рассказал его адвокат Виктор Чевгуз, передает «Деловая Столица».

«Я сейчас общаюсь с российским консульством и с представителями украинской власти, чтобы стало возможным включение моего подзащитного в списки на обмен, пока там его фамилии нет, почему-то его спрашивают ни самоназванная «ЛНР», ни «ДНР», – сообщил адвокат.

Также отмечается, что в списки попали задержанные вместе с Агеевым граждане Украины Богдан Венгер и Даниил Гладков.

Виктор Агеев всегда настаивает на том, что он военнослужащий российской армии и был направлен в Украину после подписания контракта. Вместе с тем в Минобороны РФ заявили, что задержанный на Донбассе россиянин Виктор Агеев проходил службу по призыву, в прошлом году уволился в запас и «больше не имел к военной службе никакого отношения».

«Гуляй Поле» сообщало ранее, что вопрос об обмене пленными поднимался Романом Цимбалюком на пресс-конференции Владимира Путина, однако, президент России проигнорировал этот вопрос. Цимбалюк, в частности спрашивал и об обмене Виктора Агеева.

Вместо ответа Путин обвинил украинскую сторону в затягивании вопроса, подчеркнув, что вопросом обмена вплотную занимается Виктор Медведчук. Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что не все указанные в списках ОРДЛО лица желают возвращаться назад.

«Деловая Столица»