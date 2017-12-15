США расширяют сотрудничество с Украиной в сфере кибербезопасности

В США готовят закон о помощи Украине с кибербезопасностью.

Нижняя палата в Конгрессе США утвердила на уровне профильного комитета законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере защиты информации и рекомендовала его к дальнейшей процедуры голосования, об этом сообщила «Хвиля» со ссылкой на посольство Украины в США.

«Комитет по иностранным делам Палаты представителей рассмотрел и рекомендовал к одобрению проект «Закона 2017 года о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности», — отметили в украинском дипломатическом представительстве.

Документ, в частности, определяет, что политикой США является оказание помощи правительству Украины в усовершенствовании собственной стратегии кибербезопасности. В этой связи определяются конкретные направления, в том числе, установление новых систем безопасности в сетях украинской государственной власти; уменьшение зависимости Украины от российских технологий; содействие большего участия Украины в программах обмена информацией о кибербезопасности.

Кроме того, в законопроекте подтверждается приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО.

Реализация законодательной инициативы «станет важным вкладом» в борьбе Украины в гибридной войне с РФ, подчеркнули в посольстве.

Соавторами законопроекта выступили члены Конгрессового украинского косуха, представитель Демократической партии Брендан Бойл и конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик.

«Гуляй Поле» напоминает, что министр обороны Польши Антоний Мацеревич 14 октября рассказал, как киберэксперты его страны успешно отбили три атаки российских хакеров направленные на Украину. Ранее сообщалось, что атаке хакеров подверглись смарфоны военнослужащих НАТО в Восточной Европе.

Так же сообщалось, что в России сорвалась сделка по закупке МВД новых компьютеров с новыми российскими процессорами.

«Хвиля»