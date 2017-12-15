Дело Керимова: Причина консолидации российских элит

В Кремле боялись – что рано или поздно российскую элиту начнут хватать за одно место, пользуясь их укороненностью на Западе. С Керимовым – это свершилось.

История с Керимовым интересна тем, что она проводит очень заметную границу между элитой и простыми людьми, пишет «Анонимный канал Дмитрия Колезева». Вся элита бросилась вступаться за Керимова так, что даже не стесняются: целый генпрокурор (!) говорит, что дело Керимова надо передать в Россию, так как у этого человека «особый статус» и он представляет интересы большой группы населения.

Наверное, Чайка имел в виду жителей Дагестана (которые, Керимова, разумеется, не избирали – и вообще, наверное, немного расстроены, что их представитель тратит сотни миллионов евро на недвижимость во Франции, а не на инвестиции в Дагестан). Но всем понятно, что эта «большая группа населения» – на самом деле и есть элита, которая нешуточно разнервничалась. Пишут письма во Францию, выступают на заседаниях Госдумы, наряжают футболистов в майки с портретом Керимова. Даже пресс-секретарь президента обещает Керимову защиту Кремля.

Но все это выглядит комично. Если раньше элите удавалось убедить народ, в том что их интересы совпадают, то здесь это просто невозможно. Кто поверит, что народу России так важно защищать от уголовного преследования дагестанского олигарха, ведущего неприлично роскошный образ жизни? Каким патриотизмом объяснить, что Родина должна вступиться за человека, который вывез из страны целую прорву денег?

Кстати, почему Керимова так защищают-то? Его деньги – на самом деле не его деньги? Или просто боятся создания прецедента, после которого богатых русских начнут одного за другим сажать за границей? Или опасаются, что Керимов, спасая свободу и состояние, начнет давать показания западным спецслужбам?

То, чего боялись в Кремле – что рано или поздно российскую элиту начнут хватать за одно место, пользуясь их укороненностью на Западе – свершилось. Никакая объявленная национализация элиты не помогла; судя по Керимову, этот тренд олигархи просто проигнорировали. Путин Путиным, патриотизм патриотизмом, а деньги будем хранить во Франции.

(Извините за банальности).

«Анонимный канал Дмитрия Колезева»