США, ЕС и Россия: прогнозы и сценарии

2018 год в контексте отношений Россия – Запад

Начало 2017 года породило надежды некоторых аналитиков, что напряженные отношения между Россией и Западом начинают претерпевать некоторое сглаживание и нормализацию, пишет Антон Шевченко на страницах портала «Хвиля». Новый Президент США Дональд Трамп ознаменовал свой политический путь на платформе частичных улучшений отношений с Россией, а предстоящие выборы в основных европейских государствах, таких как Франция и Германия, породили возможные иллюзии прихода к власти евроскептических партий. Такая расстановка сил, реально могла привести к существенным изменениям политических позиций в сторону смягчения антироссийских санкций. Более того, казалось, что солидарность внутри военно-политической организации НАТО, а также ее поддержка восточноевропейских государств, таких как Украина, Молдова и Грузия, могут значительно ослабеть.

Но по мере приближения нового 2018 года становится ясно, что вместо ослабления, западное давление на Россию усилилось. В Соединенных Штатах, на фоне многочисленных расследований, связанных с вмешательством в выборы, законодательные круги сумели использовать свою власть и фактически вырвали из рук президента готовый проект решения об отмене санкций против России. Тогда, в июле, Трамп в одностороннем порядке снял санкции, но американский конгресс, в последствии, принял пакет более действенных и чувствительных санкционных мер против Москвы.

Во Франции, в свою очередь, евроскептическая партия Национальный фронт, и ее пророссийский кандидат в президенты Мари Ле Пен, прошли во второй тур президентских выборов. Но Ле Пен проиграла в решающем голосовании центристу Эммануэлю Макрону. Россия, конечно же, пыталась повлиять на этот результат, но ее аргументы подверглись резкой критике связанной с кибератаками и информационными вбросами, которые использовались на выборах в США.

То же самое имело место в сентябре, во время всеобщих выборов в Германии, когда, несмотря на усилия России, консервативная евроскептическая партия “Альтернатива для Германии” не получила существенной поддержки, хотя результаты и превзошли возможные ожидания.

Но, после того как похмельный угар европейских выборов рассеялся, Европейский союз сумел сохранить свою относительную сплоченность и его члены единогласно высказались за продление санкций против России до конца 2017 года.

Между тем, ни Европейский союз, ни НАТО не отступили от своей политики относительно стран Восточной Европы. США и ЕС не прекратили поддержку Украины, а НАТО продолжает развертывание дополнительных сил в странах Балтии и Польше. Следует отметить, что с обратной стороны Евросоюза Россия также наращивает свои силы. Особенно это взаимообратное усиление стало заметно во время и после российско-белорусских учений “Запад – 2017”. Это военно-политическое противостояние сохраняет и продолжает наращивать казалось забытую интенсивность.

Вероятно, несколько ключевых факторов будут определять направление связей между Россией и Западом в 2018 году. Один из них – продолжающийся и входящий в четвертый год конфликт между поддерживаемыми Россией сепаратистскими силами и украинским правительством на Востоке Украины.

Примечательно, что вскоре после инаугурации Президента США Трампа, продолжительная до этого боевая активность на Донбассе относительно снизилась. Конфликт в настоящее время переходит (или уже перешел) в “замороженную” стадию, характерную для других сепаратистских районов и зон постсоветского пространства, где явно или косвенно присутствует Россия. Вместе с тем, дипломатические инициативы между Россией и Западом, в свете украинского вопроса, активизировалась после сентябрьского предложения В.Путина о развертывании на Донбассе миротворческих сил.

Предложение президента РФ и связанные с этим дипломатические шаги дали зыбкую надежду на возможность окончания конфликта на Донбассе в 2018 году.

Но учитывая кардинальный разрыв мнений между Россией и Западом о характере и параметрах потенциальной миротворческой миссии ООН на Донбассе, до окончательного, или хотя бы предварительного, соглашения по этому вопросу, вероятны затяжные и напряженные переговоры.

Россия, с одной стороны, предложила сформировать ограниченную группу миротворцев исключительно для защиты наблюдателей ООН на линии соприкосновения между правительственными силами Украины и сепаратистами. Но Украина и США призвали к развертыванию мисси на всем оккупированном Донбассе, в том числе вдоль границы между сепаратистскими территориями и Россией. Этот вариант, по сути, означал бы полное прекращение стратегического контроля Донбасса со стороны России, учитывая, что Москва регулярно поставляет боевикам через неконтролируемые участки границы, вооружения и технику, а также личный состав.

При этом, Россия может использовать предложения по поддержанию мира как знак демонстрации своей готовности вести переговоры для предотвращения дополнительного давления со стороны Запада. Однако это не означает, что Россия пойдет на уступки украинско-американской позиции. Более того, она может в любой момент стимулировать эскалацию боевых действий, если это будет соответствовать ее интересам.

В зависимости от того, какие будут результаты расследований вокруг вмешательства России в американский избирательный процесс, Соединенные Штаты могут увеличить пакет антироссийских санкций. При этом, Вашингтон, не исключает открытого рассмотрения возможности поставок Украине летального оружия, хоть лично Трамп не поддерживает такой шаг.

Если Соединенные Штаты решат предпринять любой из этих вариантов, Москва отреагирует эскалацией конфликта на Донбассе, или асимметричным ответом в другом регионе.

Также долговременным фактором напряженности между Россией и Западом является продолжающееся наращивание обеими сторонами вооружений вдоль европейских границ, что явно демонстрирует все признаков активизации. Ожидается, что в Калининградской области в начале 2018 года Россия развернет на постоянной основе систему оперативно-тактических ракетных комплексов “Искандер”, в то время как НАТО сформирует новые натовские группировки и системы логистики, а также усилит координационные действия относительно Черноморского патрулирования и кибернетических возможностей. Такое тождественное взаимное наращивание военно-политических и стратегических факторов может существенно осложнить обстановку в Восточной Европе, что в свою очередь помешает возобновлению уже притормозивших переговоров между США и РФ касательно контроля над вооружениями.

Продолжающееся применение Москвой технологий гибридной войны в Европе, США и других западных странах представляет собой еще один фронт противостояния. Италия готовится провести всеобщие выборы в мае, и Москва, вероятно, активизирует свою информационную кампанию в поддержку таких партий, как “Движение Пять звезд” и “Вперед, Италия”, которые выступают против российских санкций. Также российское влияние, скорее всего, будет иметь успех в Молдове, где есть все признаки того, что пророссийская социалистическая партия сменит правящую коалицию, ориентированную на Евросоюз, и впоследствии, отменит некоторые решения относительно западной интеграции страны в обмен на более тесные связи с Москвой.

Одной из важных тенденций, связанных с противостоянием Россия – Запад, является растущее влияние Москвы в других, кроме Европы и Азии, регионах. Поскольку изоляция России становится более выраженной, она частично компенсирует это путем расширения экономических связей с Китаем и арабскими государствами. В то же время, Россия увеличивает свое экономическое и военно-политическое влияние в регионах, представляющих стратегический интерес для США и Европы, прежде всего Сирии и Северной Корее. Такая расстановка существенно повысила возможности влияния России на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе с последующим расширением других стратегических театров, таких как Средиземноморье, Афганистан, Венесуэла, Ливия и Арктический пояс.

Изначально Россия проводила свою внешнюю политику, направленную на регионы своих традиционных интересов, условно оставаясь в географической зоне бывшего соцлагеря и прилегающих стран. Однако, последующие действия России в этой области вышли за рамки сугубо переговорной стратегии, чем добились значительных политических, экономических и геостратегических результатов.

Отношения с Западом уже не является определяющей чертой внешнеполитических действий России. Вместо этого Москва создает гораздо более сложную и переплетенную сеть отношений, охватывающую весь мир, что явно свидетельствует об усилении и активизации противостояния России с Европой и США в 2018 году.

Антон Шевченко, «Хвиля»