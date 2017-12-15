США и Северная Корея: Игры в войну

Ким Чен Ын, капуста и микробы. Зачем Трамп позвонил Путину.

В Вашингтоне шанс военного сценария против Пхеньяна оценивают в 70%, если Ким проведет еще одни ядерные испытания. Однако ядерное оружие КНДР не единственная угроза США, об этом пишет Владислав Гирман на страницах «Деловой Столицы».

В четверг вечером прошла телефонная беседа президентов США и России – Дональда Трампа и Владимира Путина. Лидеры, которые находятся по разные стороны баррикад, обсуждали Северную Корею, согласно сообщению Белого дома. Были и другие темы, но акцент Штатами поставлен на режиме Ким Чен Ына. Трамп также поблагодарил бессменного (Медведев не считается) лидера РФ за признание высоких экономических показателей США во время вчерашней ежегодной пресс-конференции. Путин наговорил, Трамп, если верить сообщениям из Кремля, позвонил. Неизвестно, да и не особо важно, среагировал ли хозяин Овального кабинета, падкий на лесть, на реверансы российского коллеги, или это было совпадение, продиктованное необходимостью решать насущную проблему с Северной Кореей, от которой Трамп мог настоятельно рекомендовать Путину в обозримом будущем держаться в стороне.

Запуск «Хвасона–15», пролетевшего в конце ноября тысячу километров с набором высоты в 4,5 тыс. км, ужалил Вашингтон. Если раньше Штаты, Южная Корея и Япония были поглощены обсуждением способов урегулирования кризиса, то ныне в округе Колумбия нейтрализация северокорейской угрозы стала навязчивой мыслью. Небезосновательно, кстати, ведь пресловутая МБР уже может накрыть всю территорию Америки. Casus belli искать не нужно, но как и любой масштабный военный конфликт этот может привести к огромным жертвам. Потому-то были предприняты, вероятно, последние попытки повернуть ситуацию в мирное русло.

Задобрить Кима

На днях состоялся первый с 2010 года визит заместителя генерального секретаря ООН в Северную Корею. В Пхеньян полетел замгенсека по политическим вопросам Джеффри Фелтман, который там общался с министром иностранных дел КНДР Ли Ен Хо и его заместителем Пак Мен Гуком. После встречи северокорейский режим даже заговорил о диалоге. Хотя Северная Корея и ранее «виляла хвостом», а после бралась за старое.

Подключился также госсекретарь Рекс Тиллерсон. 12 декабря он заявил, что Штаты готовы к прямым переговорам с Пхеньяном без каких-либо предварительных условий. Позиция главы Госдепа пришлась по нраву российскому царю, который на своем итоговом пресс-шоу сообщил, как ему было приятно слышать слова Тиллерсона. «Реалистичный» подход, констатировал Путин. Только в Белом доме госсекретаря по голове за такую инициативность не погладили. Пропасть во мнениях Трампа и Тиллерсона, о которой писали ряд СМИ и которую первый даже признал, все более явная. Видать Трамп так и не забыл moron в свой адрес.

В Штатах Рекса Тиллерсона прозвали «Т–Рексом». С тираннозавром его сравнивали заслуженно, но после ухода из Exxon Mobil что–то пошло не так. И если продолжить цепочку ассоциаций, то когда слышишь имя Дональд (Трамп) в памяти всплывает, например, диснеевская утка – мягкая, глуповатая, крикливая и т.д. Только вот сейчас, в текущей ситуации с КНДР, Тиллерсон кажется одряхлевшим, беззубым, а Трамп, напротив, поставил себе и клыки поострее, и действовать стал изящнее что ли. Иными словами, еще вопрос, кто там, в администрации, утка.

Только хардкор

Правда после госсекретарь спрятал белый флаг и обсудил с Китаем план действий на случай падения правящего режима в КНДР. По его словам, и Пекин, и США согласились: нельзя допустить, чтобы ядерные погремушки Кима попали «не в те руки». Что касается падения режима, то, естественно, стороны беседовали относительно военного решения проблемы. Китайцев тревожит, что американцы могут очутиться в буферной зоне, коей является КНДР, Потому-то Тиллерсон заверил Пекин, что после завершения военной операции все войска вернутся в Южную Корею.

А вот такие разговорчики России как раз и не нравятся. Путин на той же пресс-конференции в который раз заявил, что применение Штатами силы обернется «катастрофическими» последствиями, и вообще, мол, это Вашингтон подстегнул Пхеньян развивать ядерную и ракетную программы. «Но мы не одобряем действия КНДР, мы за конструктив» – вот позиция РФ, в которой пытался убедить всех Путин. А вот основная мысль была на самом деле в том, что после критики силового сценария, он похвалил Тиллерсона, дав понять, какую модель поведения США Кремль сочтет приемлемой.

Правда американцам, судя по всему, уже начхать на намеки кремлевского властителя. В четверг, 14 декабря, сенатор-республиканец из когорты «ястребов», Линдси Грэм, в интервью The Atlantic заявил, что пообщавшись с Трампом во время игры в гольф, оценивает шанс военного сценария против Пхеньяна в 70%, если Ким проведет еще одни ядерные испытания. Пока же Грэм дает 30% вероятности, что американцы с союзниками пойдут вытаскивать из кресла вождя Северной Кореи. И речь о «хирургически точечных» ударах, по его словам, не идет. То есть зачистка верхушки и уничтожение военных объектов.

Апокалиптический сценарий

Когда это произойдет? Вопрос интересный. И директор восточно–азиатской программы Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия в Монтерее Джеффри Льюис нашел интересный ответ, который расписал в колонке для The Washington Post. Льюис считает, что война начнется в марте 2019 года со сбитого северными корейцами американского пассажирского самолета, который примут за бомбардировщик. Южная Корея сделает залп по ПВО и ряду объектов на территории КНДР. А непосредственное участие американских военных начнется с очередного сообщения Трампа в Twitter. Оскорбленный Ким выпустит 36 из 48, по мнению Льюиса, ядерных ракет, часть из которых развалится в воздухе, но остальные нанесут серьезные ущерб. Штаты же бросят против Северной Кореи бомбардировщики и оба лидера спрячутся в бункерах, только северокорейский по примеру Гитлера покончит с собой, считает Льюис. Что ж, занимательный прогноз, который, в принципе, имеет право на жизнь.

Прежде, чем воплотить в жизнь военный сценарий, его нужно детально проработать, учесть все аспекты. Северокорейский антураж по причине изолированности режима досконально неизвестен, что создает сложности для планирования военной операции. Однако последние новости о ядерном оружии и разработке биологического оружия в КНДР могут стать стимулом для апробации решительных действий, т.е. пойти ва-банк ради исключения новой и старой угрозы.

Пхеньянская бравада

11 декабря постоянное представительство КНДР при ООН распространило пафосное письменное заявление о том, что, дескать, США и союзники уже проиграли «в политическом и военном противостоянии» Северной Корее, которая открыто стала ядерной державой. На этой же неделе Ким призвал разрабатывать больше ядерного оружия во время шоу с награждением ученых и чиновников, которые создавали «Хвасон–15». Конечно же, медали Ким Чен Ира и Ким Ир Сена, а также часы с их именами кого угодно в Северной Корее воодушевят клепать, пусть и технически еще несовершенное, смертельное оружие, дабы защитить вождя от «враждебных сил». Эта энергичность в свою очередь приведет к соизмеримой активизации в Вашингтоне.

В равной степени как и информация аналитиков из того же калифорнийского Центра исследований Джеймса Мартина о том, что Северная Корея разрабатывает биологическое оружие. Их отчет появился на страницах The Washington Post, согласно которому на базе бывшего завода по производству витаминов был создан Пхеньянский биотехнологический институт, якобы специализирующийся на производстве пестицидов – живых бактерий для борьбы с вредителями, которые угрожают капусте. Объект два года назад почтил своим присутствием Ким, а с ним и государственные СМИ. Обнародованные сюжеты были изучены, и эксперты заметили, что на заводе есть оборудование для выращивания крупногабаритных живых микробов и превращения их в порошок для легкого расселения. «Трудно удержаться от вывода, что институт намерен производить сибирскую язву. Независимо от того, используют оборудование для производства сибирской язвы сегодня или нет, это может произойти в ближайшем будущем», – заявила Мелисса Ханхем из Центра исследований Джеймса Мартина.

Кроме того, как пишет WP, американские и южнокорейские спецслужбы считают, что в КНДР проводили эксперименты с несколькими штаммами бактерий, в том числе сибирской язвы, холеры и чумы. А в крови северокорейских дезертиров в 1980–х и 1990–х годах обнаружили антитела, свидетельствующие о наличии у КНДР вируса оспы. И еще в начале этого года британская компания Amplyfi, изучив deep web, узнала, что Пхеньян собирал информацию о биодеструкции, т.е. КНДР играет с генами выращиваемых бактерий и вирусов.

Как будто американцам мало ядерной дубины Кима, так еще велик риск, что Пхеньян применит биологическое оружие. Как уже писалось выше, Потому-то Штаты склоняются именно к силовому усмирению Северной Кореи. Конечно, нельзя исключать, что в последний момент, после анализа всех составляющих возможной операции, Вашингтон предпочтет все–таки усилить экономическое давление. Для этого нужна еще более тесная кооперация с Китаем, поскольку несмотря на санкции Поднебесной против КНДР, она по–прежнему остается главным источником ключевых ресурсов. Пхеньян не может себе позволить автаркию, хотя текущая экономическая модель имеет ее некоторые признаки. И без импорта китайских нефти, угля, а также без военных технологий из России, Пхеньяну долго не протянуть. Это с одной стороны. С другой же, Ким может не прогнуться, а наоборот – пойти на крайние меры. Так или иначе нынешний расклад с большей долей вероятности предполагает военное вмешательство США и союзников при одобрении Пекина. И при условии, что китайские силы, возможно, останутся в КНДР после ухода американцев, чтобы выстроить новую власть и контролировать ее.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»