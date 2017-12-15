В России считают Путина большим патриотом Украины, чем Порошенко

Российский депутат-эсер по голосу вычислил степень братства Путина и украинцев. По мнению Миронова Путин показал себя большим патриотом Украины, чем Порошенко.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил в пропагандистской программе «Время покажет» на Первом канале, что Владимир Путин показал себя большим патриотом Украины, чем президент Украины Петр Порошенко, передает «Деловая Столица».

Таким образом он прокомментировал ответ Путина на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка, заданный в ходе ежегодной пресс-конференции.

«Когда президент отвечал на вопрос журналиста из Украины, у него изменился голос. Так говорят о чем-то родном, о чем болит сердце. Он говорил об Украине, которая была и будет для нас братской славянской страной. Он всей душой переживает за ее судьбу и при ответе показал себя настоящим патриотом Украины. Не Порошенко и тем более не Саакашвили патриоты Украины, а наш президент, который душой болеет за то, что там происходит», – заявил Миронов.

«Гуляй Поле» напоминает, что в своем интервью изданию «Гордон» генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко высказал предположение, что Владимира Путина могут ликвидировать, как «террориста номер один» Усаму бен Ладана. Омельченко так же рассказал о результатах своего независимого расследования обстоятельств гибели президента Леха Качиньского и высшего руководства Польши.

По данным Омельченко, – случившаяся трагедия результат спецоперации российских спецслужб. Эту операцию курировал лично Путин. В ходе спецоперации были убиты все выжившие пассажиры президентского борта, исполнители диверсии и случайные свидетели.

«Деловая Столица»