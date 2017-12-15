Большая часть вооружений «Исламского государства» поставлена из России и Китая

Большая часть оружия, которое использует ИГ в Сирии и Ираке, – из России и Китая. Около трети вооружения джихадистов поступило с заводов Болгарии, Румынии, Венгрии и Германии.

Более трети вооружения, которое используется террористической группировкой «Исламское государство» в Ираке и Сирии, поступает из стран Европейского Союза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале «Исследования вооружений», сообщает «Фокус».

Значительная часть оружия и боеприпасов из арсенала «Исламского государства» была изготовлена в Евросоюзе. Организация, проводившая исследование, утверждает, что 30% оружия, используемого террористами в Сирии и Ираке, поступало с заводов Болгарии, Румынии, Венгрии и Германии. Но большая часть оружия была доставлена из России и Китая.

Данное исследование проводилось специалистами три года на территории Ирака и Сирии. В период между 2014-2017 годами было проанализировано более 40 тыс. предметов вооружения.

При этом отмечено, что основная часть оружия была разграблена боевиками у сирийских и иракских армий. Часто грабили и военнослужащих Саудовской Аравии и США.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года, он начался с требований отставки президента Башара Асада и завершения почти 50-летнего однопартийного правления баасистов. За шесть лет погибли более 450 тыс. человек. Миллионы жителей страны стали беженцами.

В Ирак боевики ИГИЛ вторглись в 2014 году и заняли треть территории страны, в том числе крупные города Мосул и Тикрит. Однако спустя два года началась операция по освобождению территорий, а в 2017 году исламисты потеряли контроль над последним городом в Ираке.

«Фокус»