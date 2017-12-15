В России отказались закупать компьютеры с российским процессором

МВД России отказалось от закупки отечественных компьютеров. В качестве причины называют – срыв поставок, по вине производителя.

В прошлом году Министерство внутренних дел России заявило на намерении принимать теоретическую часть экзаменов на получение водительских прав на отечественных компьютерах, работающих на процессорах «Байкал-Т1». Осенью был объявлен тендер на покупку почти 10 тысяч таких систем (9348) за 357 млн рублей. В тендере приняла участие лишь одна компания — «Т-платформа». Дочернее предприятие этой компании, «Байкал электроникс», и занималась разработкой одноименного процессора. Поставку исполнитель обязался произвести до 1 июля 2017 года. Но, как оказалось, в срок не был поставлен ни один компьютер, пишет российская газета «Ведомости».

Отгрузка компьютеров на платформе «Байкал» началась лишь 31 июля этого года. Победитель тендера поставил тогда министерству 1837 компьютеров на общую сумму в 71 млн рублей. Остальные ПК МВД принимать отказалось. После этого «Т-платформы» решили подать иск к МВД в Арбитражный суд Москвы. Требование к ведомству — принять оставшиеся 7511 компьютеров и оплатить 286 млн рублей.

Как и следовало ожидать, 5 декабря суд отклонил иск, заявив, что сроки поставки были не соблюдены. В свою очередь, «Т-платформы» убеждают, что причина срыва сроков — задержка аванса со стороны МВД. Также министерство не предоставило информацию, которая была необходима компании для выполнения контракта. Аналогичные аргументы рассматривали и в ФАС, но здесь отсутствие аванса не считают уважительной причиной для неисполнения госконтракта.

«Т-платформы» предлагали уладить дело, выплатив все штрафы и пени за просрочку. Но этот вариант не подошел потому, что в контракте был указан особый пункт, который запрещает приемку товара по истечении срока действия документа.

В обычной ситуации госзаказачик готов работать с исполнителем даже в том случае, если поставка была просрочена. С коммерческими контрактами ситуация иная, ведь если срывается бизнес-план или речь идет об упущенной выгоде, то заказчики начинают искать иного партнера.

В редких ситуациях госзаказчика можно принять поставку с опозданием, но только в том случае, если речь идет о небольшой доле, остатке поставки, не превышающем 10% общего объема. Об этом рассказал менеджер одного из крупных поставщиков ИТ-оборудования. При этом он также заявил, что в случае крупного контракта лучше работать с партнерами, а не пытаться решить все проблемы самостоятельно.

С предыдущим мнением о том, что с госзаказчиком в случае просрочки дальнейший диалог практически невозможен, говорит и другой представитель ИТ-сферы, знакомый с ситуацией. Дело в том, что существует закон о государственных закупках. За выполнением этого закона строго следят правоохранительные органы.

Некоторые эксперты, знакомые с ситуацией, считают, что жесткая позиция МВД может быть объяснения арестом главного конструктора МВД Андрея Нечаева. Его арестовали в октябре этого года. «Коммерсант» ранее заявлял, что Нечаева привлекли «в качестве подозреваемого по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия». Стоит отметить, что именно Нечаев ратовал за перевод МВД на отечественное оборудование, а «его позиция сыграла свою роль в момент формирования у МВД интереса к компьютеру на «Байкалах».

«Т-платформы», выполняя заказ, изготовили около 10 тыс. устройств. Излишек находится сейчас на складе компании. Сама она оценивает свои издержки в 15 млн рублей, но компьютеры постепенно поставляются другим заказчикам.

Процессор «Байкал-Т1» двухъядерный. Он создан специалистами «Байкал Электроникс», и является первой в мире аппаратной реализацией ядра MIPS Warrior P5600, как пишет об этом «Geektimes». Платформа аппаратно поддерживает виртуализацию, которая заложена в процессоре, благодаря чему создается возможность использовать подход “Security by Separation”. Это, в свою очередь, позволяет организовывать параллельную работу сразу нескольких гостевых ОС на виртуальной машине. Ну и аппаратная поддержка виртуализации на процессоре дает возможность повысить степень защиты создаваемых на основе платформы систем.

Поставки процессора стартовали с начала второго квартала 2016 года. Поставки крупных партий начались с третьего квартала 2016 года. Тогда разработчики рассказывали о возможности разработчик индивидуальной конфигурации процессорного модуля в соответствии со специфическими требованиями заказчика.

«Ведомости»