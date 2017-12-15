Почему украинский корреспондент три года задает один и тот же вопрос Путину

Роман Цимбалюк сам объяснил, зачем он каждый год задает один и тот же вопрос Путину.

Украинский журналист Роман Цимбалюк каждый раз с 2014 года задает президенту России на пресс-конференции вопросы о присутствии российской армии в Донбассе, сообщает «Настоящее Время». Этот вопрос он задал и во время последней пресс-конференции.

Владимир Путин в ответ заявил, что «российской армии в Донбассе нет», а если бы в донбасских республиках не было военных, «там была бы резня, хуже чем в Сребренице».

Путин сам модерировал свою тринадцатую пресс-конференцию. Пресс-секретарь Дмитрий Песков помогал ему лишь несколько раз, в том числе и в случае с Цимбалюком. Еще до ответа Путина Песков сделал так, чтобы практически встык прозвучал вопрос государственного агентства РИА «Новости», который смягчил слова украинского журналиста.

Когда Цимбалюк задавал вопрос, сидящие в зале журналисты кричали «провокация» и встречали его слова неодобрительными возгласами.

«Настоящее Время» («НВ») поинтересовалось у Романа, зачем он задает Путину одни и те же вопросы, зная, каким будет ответ.

– Если оперировать такими категориями, тогда вообще не стоит писать о России и ходить на пресс-конференции. Я делаю свою роботу. На сегодняшний день в отношении Российской Федерации и Владимира Путина нет важнее вопроса, чем российское военное вторжение в Крым и Донбасс.

– Но это ведь ему подыгрывает, поскольку у тебя нет возможности с ним поспорить?

– Это понятно. Но пресс-конференция его, а не моя, и вся российская агитационная машина работает на него. И за эти 10-15 секунд [когда Цимбалюк задавал вопрос] народ падал в обморок при слове «резня», чем де-факто российские власти и занимаются в Донбассе. Почему-то [об этом] российские журналисты слышать не ходят.

– Некоторые российские журналисты не очень позитивно отнеслись к твоим вопросам. Тебе потом кто-нибудь что-то говорил?

– Особенность российской медийной среды в том, что все, кто возмущался, потом не сказали ни слова. Одно дело кричать из толпы, а другое – говорить в глаза. После этого я общался с массой федеральный российский каналов, никто ничем не интересовался.

– А что во время пресс-конференции федеральные журналисты хотели от тебя услышать?

– Меня часто спрашивают, почему мне дают возможность высказаться и задать вопрос. Но было бы странно, если бы в течение последних четырех лет, когда российский каналы нон-стоп рассказывают об Украине, не было бы этой возможности. Тем самым они показывают, что они супердемократичная страна.

Я делаю свою работу. Еще раз подчеркиваю, что граждан Украины кроме войны и обмена пленными ничего не интересует.

Мне очень странно, что когда все шипели вокруг меня, президент России в прямом эфире отказался от своих граждан. Он начал рассказывать про Медведчука (Виктор Медведчук – представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе – «НВ»), еще что-то. Но Агеев и Сидоров – это реальные люди, которые попали в плен в результате военных действий. (Виктора Агеева украинские военными задержали на территории Луганской области. Украинская сторона также сообщает о гражданине России Денисе Сидорове, который, как утверждают в разведке, сдался украинским военным в Донецкой области – «НВ»).Вы можете говорить, что они ушли в отпуск за три минуты до того, как пересекли государственную границу, но от этого они не перестают быть гражданами России.

Роман Цимбалюк, «Настоящее Время»