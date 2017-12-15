Путина могут ликвидировать, как «террориста номер один»

В сложившейся мировой ситуации, в условиях агрессии России против Украины – в соответствии с нормами международного права и национального законодательства, такая операция абсолютно законна.

«Созданный Путиным режим должен быть осужден мировым сообществом, а сам диктатор – ликвидирован, если не прекратит войны в Украине и Сирии, не освободит оккупированный Крым и часть Донбасса и добровольно не сдастся международному правосудию», – заявил генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко.

По его словам, в ситуации, которая сложилась в связи с военной агрессией России против Украины, в соответствии с нормами международного права и национального законодательства, ликвидация Путина будет признана законной, по аналогии с убийством Усамы бен Ладена.

Знают об это и в самой России. Уничтожение международного преступника, как заявил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова говоря об Усамы бен Ладена – оправдано с точки зрения международного права и права на самооборону. В тот же период Дмитрий Медведев, будучи президентом России, одним из первых поздравил президента США Барака Обаму и разделил с ним радость по поводу ликвидации «террориста номер один».

Теоретически ничто не мешает провести подобную операцию и в отношение Владимира Путина и высшего руководства России.

«Гуляй Поле» ранее сообщало о том, что по данным Григория Омельченко против высшего польского руководства в 2010 была проведена диверсионная операция, приведшая к гибели президента страны Леха Качиньского и других членов руководства. Выживших после авиакатастрофы расстреляла спецгруппа ФСБ, есть видеозапись очевидца этих событий, который был позже убит.

«Гуляй Поле»