Качиньский намеревался обвинить Россию в геноциде польского народа

Российские спецслужбы, под личным контролем Путина, разработали диверсионную операцию по устранению высшего руководства Польши.

Погибший под Смоленском в 2010 году президент Польши Лех Качиньский намеревался заявить, что расстрел военнопленных польских солдат и офицеров является геноцидом польского народа. Качиньский хотел потребовать от России, как правопреемницы СССР, извинений и юридического оправдания всех казненных военнопленных как невинно убиенных.

«В Катыни он собирался заявить, что расстрел военнопленных является геноцидом поляков, и потребовать от России как правонаследницы СССР попросить прощения у польского народа и юридически оправдать расстрелянных как невинно убиенных. Об этом Качиньский заявил в лицо Путину еще в сентябре 2009 года в Польше в присутствии нескольких десятков руководителей Европы и других стран мира», – рассказал в своем интервью изданию «Гордон» генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко.

Это заявление вызвало у тогдашнего премьер-министра России Владимира Путина раздражение и ненависть к Леху Качиньскому. Путин, по словам Омельченко, не мог позволить допустить такого унижение повторно, да еще на «исконно русской земле», в Смоленске. Российская сторона отказала полякам в их сценарии посещения Катыни. Представители Качиньского заявили, что если им не разрешат повторить маршрут, будет международный скандал.

«И Кремль вынужден был уступить, но сделал это цинично – дал разрешение на вылет менее чем за сутки до визита. Сегодня уже известно, что самолет был заранее обречен на погибель», – подчеркивает Омельченко.

В результате российские спецслужбы провели диверсионную операцию с целью уничтожения президента Польши. Операция проводилась в два этапа.

Первый этап операции назывался «Непрошенный гость» («Татарин») – по аналогии с известной пословицей. Ее задача – разделить визит в Смоленск Дональда Туска и Леха Качиньского, придав статус официального только визиту Туска, а Качиньского – статус частного. Эту часть операции Путин успешно выполнил с участием Туска, при содействии президента Медведева и МИД России.

Второй этап операции – не допустить посадку самолета в Смоленске. Омельченко особо подчеркивает, что если бы российские военные диспетчеры (руководители группы полетов) умышленно не ввели в заблуждение экипаж польского самолета, то, учитывая высокий профессиональный уровень подготовки командира, второго пилота, штурмана и бортинженера, которым уже приходилось действовать в подобных погодных условиях, они бы успешно посадили самолет. Омельченко отметил, что командир самолета Аркадиуш Протасюк успешно посадил этот же самолет на этот же аэродром, когда летел на нем в качестве второго пилота 7 апреля с делегацией во главе с Туском.

«Военные должностные лица – руководитель полетов полковник Николай Краснокутский, руководитель полетов подполковник Павел Плюснин, руководитель зоны посадки майор Виктор Рыженко, их вышестоящий начальник генерал Василий Сухарев и должностное лицо из Москвы, генерал Владимир Бенедиктов (отдавший приказ-рекомендацию завести Ту-154М на посадку), – отвечали за безопасность полета польского президентского самолета в воздушном пространстве России и его безопасность при посадке на аэродроме Смоленск-Северный. Нарушив указанные федеральные правила и инструкцию, они совершили воинское должностное преступление», – заявил Омельченко.

Омельченко утверждает, что по имеющейся у него информации – последние 30 минут полета польского самолета Путин в реальном времени смотрел за ходом операции у себя в кабинете на мониторе.

«Гуляй Поле»