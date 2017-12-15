В последствии были ликвидированы все причастные к организации диверсии приведшей к гибели высшего руководства Польши.

Выжившие в авиакатастрофе под Смоленском пассажиров правительственного самолета были убиты группой зачистки ФСБ. Рассказал в своем интервью изданию «Гордон» генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко проводивший собственное расследовании авиакатастрофы.

«Группа зачистки ФСБ сначала пристрелила всех выживших в авиакатастрофе под Смоленском. Как это происходило – снято на видео мобильного телефона, которое было выложено в интернет», – заявил Омельченко.

Ссылаясь на американских журналистов, Омельченко подчеркнул, что в ЦРУ подтвердили факт убийства поляков, выживших после катастрофы. Затем ФСБ ликвидировало диверсионные группы генерал-полковника Юрия Иванова вместе со всеми привлеченными к этим группам специалистами, которые с использованием современных технологий сбили с курса посадки самолет и уничтожили его.

Позже в Турции был обнаружен труп самого Юрия Иванова. Официальная версия – он утонул не рассчитав своих сил.

Автор видео записи расстрела выживших в авиакатастрофе был убит в апреле 2014 года под Киевом. По непроверенной информации, на оператора напали в 15 апреля. Ему нанесли ножевое ранение. В критическом состоянии автор сенсационного видео был доставлен в больницу. На следующий день двое неизвестных ворвались в палату, сорвали с раненого респираторную маску, и несколько раз ударили ножом. В результате чего он скончался.

«Гуляй Поле»