Гибель высшего руководства Польши – работа российских спецслужб

Омельченко рассказал о собственном расследовании авиакатастрофы, произошедшей в российском Смоленске и приведшей к гибели высшего политического руководства Польши, о роли президента России Владимира Путина в Смоленской трагедии, об организации и реализации операции по уничтожению самолета, влиянии России на ход следствия и причинах ее нежелания вернуть полякам обломки самолета Ту-154М.

В интервью изданию «Гордон», беседуя с журналисткой Еленой Посканной, бывший народный депутат и член ПАСЕ, герой Украины, генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко рассказал о собственном расследовании авиакатастрофы, произошедшей в российском Смоленске и приведшей к гибели высшего политического руководства Польши, о роли президента России Владимира Путина в Смоленской трагедии, об организации и реализации операции по уничтожению самолета, влиянии России на ход следствия и причинах ее нежелания вернуть полякам обломки самолета Ту-154М.

Генерал-лейтенант Григорий Омельченко – кандидат юридических наук, герой Украины. В прошлом начальник отдела военной контрразведки СБУ, депутат Верховной Рады пяти созывов и член ПАСЕ с 2006-го по 2010 год. Более семи лет он занимается расследованием катастрофы самолета Ту-154М под Смоленском, в которой погибло высшее политическое руководство Польши, в том числе президент страны Лех Качиньский. Как рассказал Омельченко корреспонденту издания «Гордон», к этой работе его подтолкнули польские и прибалтийские коллеги по ПАСЕ, которые попросили провести независимое частное расследование. Кроме того, были и личные мотивы – на разбившемся самолете оказались близкие знакомые политика.

Расследование Омельченко базируется на информации, полученной из открытых источников (отечественных и зарубежных СМИ, интернета), на выводах докладов технических госкомиссий России и Польши по установлению причин авиакатастрофы. Также он лично общался с экспертами военной и гражданской авиации, собрал большой объем конфиденциальной информации, а «для ее получения возможностей достаточно», подчеркнул собеседник. Большую часть сведений Омельченко изложил в книге “Самолет президента”, которая вышла в свет в 2012 году. Но на этом его работа не завершилась. Многие факты тогда он не захотел раскрывать, чтобы не навредить следствию. Только после смены власти в Польше он передал свои наработки Варшаве.

В интервью изданию «Гордон» Омельченко рассказал, какие факты обнаружил в последние годы, какими материалами располагает следствие благодаря работе западных исследователей и спецслужб, а также о том, почему Россия не выдаст обломки самолета польской стороне и будет настаивать на своей версии катастрофы.

– Не так давно Польша обратилась в ООН и Международный уголовный суд в надежде, что те помогут добиться выдачи обломков разбитого самолета. Как думаете, вовлечение международных институций столь высокого уровня поможет?

– Россия прекрасно понимает, что все следы преступления уничтожить невозможно, поэтому не собирается и не возвратит обломки полякам. Они хранятся под открытым небом и все эти семь лет их методично разрушают снег, дождь, мороз, жара. Польша уже ноту протеста направляла правительству РФ. Не помогло. Это уже и не так важно. Международные эксперты и военные специалисты доказали, что самолет был взорван перед посадкой.

Помочь может (не только Польше, но и Украине и другим странам мира, против которых РФ совершила преступления) лишь полная изоляция режима российского президента Владимира Путина. Надо сначала усилить финансовые санкции, арестовать счета и недвижимость людей из ближайшего окружения Путина за рубежом, политического и военного руководства, объявить их в международный розыск и арестовать. Исключить РФ из всех международных организаций, в том числе ООН. Прекратить любое заигрывание с Путиным, вплоть до разрыва дипломатических отношений со страной. После принятия таких мер в России от режима быстро избавятся, а будущие руководители страны сами доставят Путина и его подельников, совершивших военные преступления, в Гаагский трибунал.

Созданный Путиным режим должен быть осужден мировым сообществом, а сам диктатор – ликвидирован, если не прекратит войны в Украине и Сирии, не освободит оккупированный Крым и часть Донбасса и добровольно не сдастся международному правосудию.

В ситуации, которая сложилась в связи с военной агрессией России против Украины, в соответствии с нормами международного права и национального законодательства, ликвидация Путина будет признана законной, по аналогии с убийством Усамы бен Ладена. Уничтожение этого международного преступника, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, было оправдано с точки зрения международного права и права на самооборону. Тогда же Дмитрий Медведев, будучи президентом России, одним из первых поздравил президента США Барака Обаму и разделил с ним радость по поводу ликвидации «террориста номер один».

Уверен, Медведев и Путин разделят общую радость, когда вдвоем будут сидеть в международной тюрьме, в одной камере, а не когда их повесят, как Саддама Хусейна, или растерзают и убьют, как Муаммара Каддафи.

– Вы верите, что однажды дело передадут в суд и виновные будут наказаны? Столько лет прошло, а расследование не завершено.

– Вера и надежда – прекрасные духовные чувства, без которых жить трудно, но они – не знание! История неоднократно подтверждала, что военных преступников рано или поздно судят. Подтверждением этого является осуждение Международным трибуналом 161 военного преступника бывшей Югославии.

Хочу подчеркнуть, что если кто-то думает, что расследование таких дел, как катастрофа польского самолета или малайзийского Boeing, можно завершить за несколько месяцев, то это непрофессионал.

Сразу после катастрофы я понял, хоть и не имел еще достаточных доказательств, что по указанию премьер-министра России Путина была разработана многоэтапная спецоперация для недопущения визита Леха Качиньского в Катынь.

– И почему же в Кремле так не хотели пускать польскую делегацию?

– Тут сплелись история, идеология и просто патологическая ненависть Путина к Качиньскому, который из всех лидеров ЕС был самым принципиальным критиком российской внешней политики. Особенно после войны в Грузии, которую польский президент жестко осудил, назвав Россию государством-агрессором, а Путина – угрозой миру.

Путин не мог простить Качиньскому визит в Грузию 12 августа 2008 года вместе с президентами Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и выступление на митинге в Тбилиси. Этот визит, по сути, остановил полную оккупацию Грузии российскими войсками и предотвратил арест президента Михаила Саакашвили, которому лично угрожал Путин. К тому же Качиньский избрал внешний политический курс на тесное сотрудничество с США и ЕС и принял решение о размещении в Польше американской системы противовоздушной обороны.

Кратко напомню один исторический факт: в апреле 1943 года немцы устроили под Смоленском, возле села Катынь, раскопки захоронения расстрелянных энкавэдистами пленных польских офицеров и привезли на транспортном самолете польскую делегацию на этот же аэродром. Автобусами отвезли поляков, представителей Красного Креста и священников к месту казни. Делегация провела молебен, сделала фотографии, взяла некоторые вещи расстрелянных офицеров, отправилась автобусом на аэродром и тем же самолетом вернулась в Варшаву.

Лех Качиньский решил повторить этот маршрут 70 лет спустя. В Катыни он собирался заявить, что расстрел военнопленных является геноцидом поляков, и потребовать от России как правонаследницы СССР попросить прощения у польского народа и юридически оправдать расстрелянных как невинно убиенных. Об этом Качиньский заявил в лицо Путину еще в сентябре 2009 года в Польше в присутствии нескольких десятков руководителей Европы и других стран мира.

Это вызвало у Путина такое раздражение и ненависть к Качиньскому, вы даже себе не представляете! Допустить унижение повторно, да еще на «исконно русской земле», в Смоленске, Путин не мог. Российская сторона отказала полякам в их сценарии посещения Катыни. Представители Качиньского заявили, что если им не разрешат повторить маршрут, будет международный скандал. И Кремль вынужден был уступить, но сделал это цинично – дал разрешение на вылет менее чем за сутки до визита. Сегодня уже известно, что самолет был заранее обречен на погибель.

– В 2012 году вышла ваша книга «Самолет для президента». Опубликованная там информация – это полный отчет о расследовании?

– Я тогда опубликовал не все материалы. Убрал одну главу. Вынужден был сделать это потому, что премьер-министр Польши Дональд Туск полностью «лег» под Путина и монополию на расследование дела отдал российской стороне, которая сразу же возложила всю вину за авиакатастрофу на польский экипаж и плохую погоду. Я опасался, что преждевременное оглашение этой информации может привести к уничтожению полученных мною доказательств.

Только когда власть в Польше поменялась и создали новую следственную группу в Генпрокуратуре и комиссию в министерстве обороны, я направил им установленные мною фактические данные и начал публиковать материалы своего расследования. А до этого проводить объективное следствие было невозможно и не имело смысла. Оно находилось под полным контролем спецслужб России через их тотальную агентуру в Польше.

Приведу пример: летом 2010 года в одной из западноевропейских стран сотрудники военной разведки Польши получили от коллег США (по их инициативе) фотосъемки со спутника, где запечатлен момент подрыва польского Ту-154М. Польские разведчики сразу поняли, какая это удача! Окрыленные успехом, вернулись в Варшаву и доложили о результатах встречи. Руководитель Службы внешней безопасности Польши (аналог СБУ) Кшиштоф Бондарик письменно доложил Туску о полученных фотоснимках. Туск дал команду спрятать все в «долгий ящик» и отказался от помощи США. Американцы, узнав об этом, заявили, что поведение польского правительства является предательством интересов Польши и союзников по НАТО.

Еще пример: тем же летом в посольство Польши в Москве пришел офицер спецслужбы России, который попросил предоставить ему и его семье политическое убежище в Западной Европе в обмен на сведения о том, как был спланировал теракт, разработана и проведена операция по уничтожению польского самолета. Общеизвестно, что в каждом посольстве «под крышей» дипломата работают разведчики. Получив такую информацию, польские дипломаты-разведчики сразу же доложили об этом своему руководству, направив письменное сообщение и заявление обратившегося гражданина РФ. Руководители разведки доложили Туску, а он в свою очередь дал команду отправить все материалы и сведения об этом человеке в ФСБ России.

Данную информацию документально подтвердил 11 мая 2016 года на закрытом заседании польского Сейма министр – координатор спецслужб Польши Мариуш Каминский. Какова судьба этого гражданина России – неизвестно. Скорее всего, он под видом несчастного случая уничтожен агентами ФСБ.

Уже после выхода книги я установил, какие спецгруппы ФСБ и ГРУ России участвовали в уничтожении самолета, как задействовали лиц, занимающихся черной магией (в минобороны РФ есть засекреченный НИИ, который занимается военной астрологией и который составил натальную астрологическую карту на братьев Качиньских, экипаж самолета и даже на сам самолет), узнал о судьбе лиц, которые выполнили спецоперацию по уничтожению польской делегации. Их судьба – трагическая. Например, диверсионные группы под командованием заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС России (в прошлом ГРУ), генерал-майора Юрия Иванова после выполнения операции были «зачищены».

– Когда вы произносите слово «зачищены», это означает убиты?

– Я ответил вам на их языке. «Зачистили», то есть ликвидировали. Точно так же, как в июле 2014 года «зачистили» военный экипаж «Бука», сбившего малайзийский Boeing.

Группа зачистки ФСБ сначала пристрелила всех выживших в авиакатастрофе под Смоленском. Как это происходило – снято на видео мобильного телефона, которое было выложено в интернет. По словам американских журналистов, в ЦРУ подтвердили факт убийства поляков, выживших после катастрофы. Затем ФСБшники ликвидировали диверсионные группы Иванова вместе со специалистами, которые с использованием современных технологий сбили с курса посадки самолет и уничтожили его.

Сам Иванов также прожил недолго. Он, к слову, учился в Киевском высшем командном войсковом училище имени Фрунзе, на факультете военной разведки. Окончил его в 1980 году. У меня даже сохранилось его фото выпускника училища. Я с ним лично познакомился во время работы следователем в 1977 году.

Через полгода после Смоленской катастрофы тело Иванова нашли рыбаки возле берегов Турции. Официальная версия: военный разведчик утонул, не рассчитав собственных сил, во время отдыха в Сирии, на курорте Латакия, в летней резиденции президента Сирии Башара Асада, расположенной в 90 км от места обнаружения трупа.

Коллеги Иванова провели собственное расследование и выяснили, что генерал был ликвидирован спецами тайного подразделения ФСБ. По моим данным, это произошло после того, как выпивший Иванов проговорился коллегам из спецслужб России и Сирии, что он, «как Иван Сусанин, завел поляков в лес под Смоленском и пустил «Никой» пся крев Качиньскому и ляхам». И похвастался, что получил за это на День Победы орден из рук Путина. Участники застолья не сразу поняли, что за «баба такая». Иванов пояснил, что его «спецура» использовала высокочастотную электромагнитную пушку, называемую в честь богини победы, а также создала искусственный туман на аэродроме при помощи аэрозольных агрегатов, находящихся на вооружении.

– Послушайте, подготовка спецназа – очень дорогое удовольствие. Неужели после каждой операции будут уничтожать столько спецов?

– Не будьте наивны, снимите «розовые очки». Это обычная практика в работе любых спецслужб. Особенно такая грязная работа использовалась в советские времена. Вспомните фразу Жукова: «Солдат не жалеть – бабы еще нарожают». Это закон существования самой системы, охраняющий тоталитарный режим и его диктатора, в нашем случае – Путина.

Во время расследования обстоятельств уничтожения польского и малайзийского самолетов я установил, что около 30 генералов и полковников, причастных к разным преступным спецоперациям в Чечне, Грузии, Украине и ряде других стран, приказ на проведение которых отдавал Путин, погибли при загадочных обстоятельствах. Кто-то застрелился, кто-то «случайно» погиб от пули на охоте, кто-то выпрыгнул из окна или попал под поезд, кто-то погиб в ДТП, а об умерших от инфаркта или инсульта и говорить нечего. Все они были свидетелями преступлений, заказанных или организованных Путиным.

Только один пример. Полковник Службы внутренней разведки России Сергей Третьяков. Он руководил спецоперациями российской разведки в США с 1995-го по 2000 год и попросил политического убежища у американцев. Он прямо обвинил Путина в уничтожении польского самолета под Смоленском. Через два месяца после этого прежде не жаловавшийся на здоровье 53-летний Третьяков внезапно умер во дворе своего дома. Причина смерти известна ФБР. Но она, как и информация, которой он владел, спецслужбами США засекречена.

Закон любой мафии (уголовной, политической, финансовой): лучший свидетель – мертвый свидетель. ФСБ России – правопреемник КГБ СССР. Она сохранила в своей дьявольской деятельности дух своих прародителей: ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, применяя самые современные методы уничтожения неугодных Путину лиц.

– В одном из последних заявлений польской следственной комиссии говорится о взрыве на борту: «Резкий скачок температуры сложно объяснить какими-то другими причинами, кроме взрыва, особенно когда начался ряд сбоев, зарегистрированных на бортовых приборах. Они были зарегистрированы в момент, когда зафиксирован последний сигнал системы TAWS». Давайте попробуем разобраться, о чем тут идет речь?

– Это заявление также подтвердило мои предыдущие выводы, которые я направил в Польшу еще в июне 2016 года. По моему мнению, первый удар по самолету был нанесен высокочастотной электромагнитной пушкой «Ника». Это как раз то, что зафиксировали самописцы. Простыми словами, пушка вывела из строя электронику, расплавив ее, как сыр в микроволновой печке. Затем, через несколько секунд, самолет был подорван термобарическим зарядом. И к такому выводу пришел не только я, но и другие эксперты.

Я обратил внимание на то, что почти все тела пассажиров самолета были обуглены и без одежды. Это могло случиться при огромной силе взрывной волны. Ее мог создать термобарический заряд. Такой разрывает даже легко бронированную военную технику. Во время взрыва создается температура около тысячи градусов, которая и обуглила тела. Эксперты установили, что пожара как такового на самолете не было, он не горел. Были лишь отдельные очаги возгорания, которые легко и быстро погасили.

На вооружении российской армии есть разной модификации, в том числе и с термобарическим зарядом. Я смог найти инструкцию по применению этого оружия. Вы сейчас ее видите, но публиковать нельзя.

Топливно-воздушная смесь термобарического заряда проникла в крылья самолета через выпущенные закрылки и в места, где находятся шасси, которые в этот момент уже были выпущены. Подрыв аэрозольной смеси уничтожил все живое, а самолет разорвало на куски из-за перепада давления.

Если просмотреть фото и видеосъемки сразу после катастрофы, то четко видно, какими крупными были обломки самолета. Теперь сравните со снимком российского Межгосударственного авиационного комитета. Эта картинка красноречиво подтверждает, что большие обломки самолета были специально уничтожены.

У меня имеется оперативное видео (переданное мною польской стороне), запечатлевшее, как сотрудники российского МЧС разбивают ломами уцелевшие иллюминаторы, а ковшом экскаватора и отбойными молотками – большие обломки фюзеляжа самолета, что категорически запрещено делать. Делалось это умышленно: на иллюминаторах, обшивке, шасси и на электронном оборудовании самолета были оставлены специфические следы от применения высокочастотной электромагнитной пушки и термобарического заряда.

– Вы утверждаете, самолет атаковали дважды. Когда это произошло?

– Современные спутники-шпионы без особого труда могут отследить многое. Я видел снимки подрыва самолета и не только их. Снимки и экспертизы уже приобщены к материалам польского уголовного дела.

Сразу отмечу, что последние 30 минут полета польского самолета Путин в реальном времени смотрел за ходом операции у себя в кабинете на мониторе, как и президент США Барак Обама смотрел в режиме онлайн за ходом операции “Копье Нептуна” по уничтожению «террориста номер один» Усамы бен Ладена год спустя.

За несколько секунд до подрыва самолета вырубили его электронику и электрическое питание – это была атака электромагнитной пушкой «Ника». Затем последовал удар термобарическим снарядом, и самолет, находившийся почти у самой земли, разлетелся на несколько больших кусков и десятки тысяч мелких осколков.

Опровергнуть эти мои выводы российская сторона может лишь при одном условии – она выдает Польше все обломки самолета (включая электронное и электрическое оборудование, осколки стекол кабины и иллюминаторов) для проведения независимой международной экспертизы. В том, что независимая экспертиза подтвердит мои выводы и аналогичные выводы других экспертов, я не сомневаюсь.

– Почему вы так уверены?

– В специальной лаборатории университета американского города Акрон около 40 ведущих специалистов США, Великобритании, ФРГ, Нидерландов, Испании и других стран мира совместно со специалистами NASA провели разные экспертизы о причинах авиакатастрофы польского Ту-154М. Они пришли к однозначному выводу – разрушение самолета началось еще в воздухе, до столкновения с землей, что может быть только от подрыва самолета.

Если бы самолет действительно упал с высоты, на которой задел березу (как утверждают россияне), он развалился бы на четыре–шесть крупных кусков и многие пассажиры остались бы в живых. В реальности же от самолета осталось несколько крупных обломков и около 60 тысяч мелких осколков, а их разброс на площади периметром 600 на 700 метров свидетельствует, по заключению экспертов, о наличии взрыва.

– По вашим словам, уничтожение Ту-154М – не просто теракт, а целая спецоперация. Вы знаете ее детали?

– Подчеркну, что операция была не одноактовой, а предусматривала несколько вариантов. Их выполняли разные подразделения спецслужб России, каждому из которых была поставлена своя задача и очередность ее выполнения.

Первый этап операции назывался «Непрошенный гость» («Татарин») – по аналогии с известной пословицей. Ее задача – разделить визит в Смоленск Дональда Туска и Леха Качиньского, придав статус официального только визиту Туска, а Качиньского – статус частного. Эту часть операции Путин успешно выполнил с участием Туска, при содействии президента Медведева и МИД России.

Мне удалось установить, что решение о разделении визитов Путин и Туск приняли еще 1 сентября 2009 года в Гданьске. После мероприятий по случаю 70-й годовщины начала Второй мировой войны, прогуливаясь по пирсу набережной, они тайно договорились отметить вместе, на правительственном уровне, 70-летие Катынской трагедии, без участия Качиньского.

Российская сторона категорически возражала, чтобы польская делегация во главе с Качиньским прилетела на самолете именно на аэродром Смоленск-Северный, несмотря на то, что 7 апреля на него приземлились Туск и Путин, которые совместно провели на правительственном уровне поминальные мероприятия по сценарию российской стороны.

Операция, которую проводило ГУ Генерального штаба минобороны России, имела кодовое название ИС, что, по мнению ее организаторов, являлось триединством России – историческим, национальным и духовным.

Почему ИС? Первая составляющая – Иван Сусанин, российский национальный герой, который зимой 1613 года завел отряд «ляхов» в лес на погибель, за что его порубили саблями, а сами поляки замерзли в лесу. Вторая составляющая ИС отсылает к оккупации и разделу Польши СССР и Германией в сентябре 1939 года согласно тайному договору между Гитлером и Иосифом Сталиным, а также расстрелу по его приказу 21 857 польских военнопленных весной 1940 года. Третья составляющая – в честь Сталина в годы Второй мировой войны так назвали самый грозный и тяжелый танк.

Второй этап операции – не допустить посадку самолета в Смоленске. Следует сразу отметить, если бы военные диспетчеры (руководители группы полетов) умышленно не ввели в заблуждение экипаж польского самолета, то, учитывая высокий профессиональный уровень подготовки командира, второго пилота, штурмана и бортинженера, которым уже приходилось действовать в подобных погодных условиях, они бы успешно посадили самолет. Замечу, что командир самолета Аркадиуш Протасюк успешно посадил этот же самолет на этот же аэродром, когда летел на нем в качестве второго пилота 7 апреля с делегацией во главе с Туском.

Аэродром, на который должен был приземлиться польский Ту-154М, по своему статусу военный. Таким же был и самолет президента Польши. В военной авиации действуют иные правила безопасности полетов, чем в гражданской. Если кратко: в гражданской авиации решение о посадке принимает командир самолета, а на военных аэродромах и для военных самолетов решение о разрешении или запрете посадки принимает исключительно руководитель полетов, а не командир экипажа!

Когда «внезапно» появился туман, который был ниже допустимой нормы видимости, установленной для посадки на аэродроме, руководитель полетов и руководитель зоны посадки знали, что, согласно инструкции обеспечения безопасности полетов на аэродроме Смоленск-Северный и федеральным правилам РФ о безопасности полетов, сажать самолет запрещено. Следовало немедленно закрыть аэродром, запретить командиру польского самолета заходить на посадку и отправить его на аэродром во Внуково, который был определен Москвой в качестве запасного. Так поступили с российским военным транспортным самолетом, который вез транспорт для польской делегации. Но не в случае с Ту-154М.

Руководитель полетов доложил в Москву о невозможности посадить самолет из-за погодных условий. Но оттуда дали команду завести самолет на посадку. Руководитель полетов, будучи военным, подчинился преступному приказу вышестоящего начальника, зная, что никто не имеет права вмешиваться в его служебную деятельность при принятии решений. Он обязан был выполнять предписания федеральных правил и инструкцию аэродрома, регламентирующие безопасность полетов, а не приказ из Москвы.

Военные должностные лица – руководитель полетов полковник Николай Краснокутский, руководитель полетов подполковник Павел Плюснин, руководитель зоны посадки майор Виктор Рыженко, их вышестоящий начальник генерал Василий Сухарев и должностное лицо из Москвы, генерал Владимир Бенедиктов (отдавший приказ-рекомендацию завести Ту-154М на посадку), – отвечали за безопасность полета польского президентского самолета в воздушном пространстве России и его безопасность при посадке на аэродроме Смоленск-Северный. Нарушив указанные федеральные правила и инструкцию, они совершили воинское должностное преступление.

Польская сторона уже направила в Россию ходатайство о привлечении их к уголовной ответственности. Следственный комитет РФ отказался выполнять это требование.

Более того, экипаж самолета умышленно ввели в заблуждение, что он точно заходит на посадку (диспетчеры повторяли: «На курсе, на глиссаде»). На самом деле самолет заводили на посадку под углом «пикирования», – более чем на 150 метров левее от полосы и примерно за 500 метров от ее края. Это расстояние подтвердила московская техническая комиссия. Если бы руководители полетов завели самолет точно на посадочную полосу, то Ту-154М приземлился бы нормально даже почти вслепую.

Технические специалисты, которые описывали состояние приборов самолета, зафиксировали интересный факт: показатели высотомера на экране командира самолета и штурмана отличались более чем на 50 метров. Это смертельно для самолета при плохой видимости. И ни один из членов экипажа не мог бы переключить высотомер, не вставая с кресла.

– И как такое расхождение параметров объясняется с технической точки зрения?

– Эксперты убеждены, что при помощи современных технологий в электронных системах самолета и на вышке аэродрома были совершены манипуляции. Грубо говоря, «очкарик» (хакер), взломал систему защиты, одновременно проник в компьютеры польского самолета и руководителей полета на вышке аэродрома, совершил коррекцию параметров курса и угла посадки самолета, увеличив угол глиссады, что и без подрыва самолета привело бы к катастрофе. Заметить эту подмену на мониторе компьютера было практически невозможно.

– Совершенно очевидно, что россияне не могли провернуть все это без участия польской стороны…

– Конечно, предатели есть всегда. Министр обороны Антоний Мацеревич направил в Генеральную прокуратуру Польши официальное заявление о привлечении бывшего премьер-министра Дональда Туска к ответственности за совершение «дипломатического предательства», нанесшего ущерб интересам государства. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Польская прокуратура предъявила обвинение руководителю и двум должностным лицам канцелярии правительства Польши, которое возглавлял Туск, а также двум сотрудникам посольства Польши в Москве. Генеральному прокурору Польши направлены материалы, в которых рассказывается о «тесном сотрудничестве» польских и российских спецслужб, чтобы расследование велось в нужном для России направлении, о том, как ФСБ контролировала через свою агентуру в Польше расследование дела, которое вели бывшие польские военные прокуроры. Против них уже возбуждено дело.

Среди офицеров вооруженных сил Польши выявили трех агентов спецслужб РФ. Они уже осуждены. Есть информация, что генерал Иванов координировал ход операции по уничтожению самолета Качиньского с одним из старших офицеров военной разведки Польши, который в свое время был завербован ГРУ России. Польская контрразведка проверяет эти сведения.

Еще много вопросов остается без ответов. Польские следователи сейчас устанавливают:

1) живы ли члены экипажа и командир российского военного самолета Ил-76, который вез транспорт для польской делегации, но не приземлился из-за тумана;

2) живы ли охранники, которые были на борту самолета и должны были обеспечивать безопасность польской делегации;

3) жив ли российский военный штурман, хорошо знавший аэродром Смоленск-Северный, который должен был вылететь вместе с Качиньским 10 апреля, но перед самым вылетом был отстранен от полета;

4) кто из должностных лиц минобороны Польши в последний момент приказал снять с рейса российского штурмана.

Эти лица должны быть допрошены по всем обстоятельствам дела.

Сейчас, слушая официальные заявления польской стороны, радуюсь за коллег и чувствую, что не потерял свой профессионализм. Они подтверждают мои предыдущие выводы и достоверность собранных данных. Польские следователи установили, что большая часть медицинской документации погибших была сфальсифицирована, россияне подменили некоторые тела. Я утверждал, что не могло быть “железной” березы, которую якобы задел крылом самолет и от удара о землю развалился. Сразу было понятно, что самолет не долетел до березы. Обломки самолета начали падать за 40 метров до места крушения. Позднее и это было подтверждено экспертами.

Мое расследование – неофициальное, его выводы – не окончательные и не обязательные для следствия и суда. Но оно проливает свет на многие обстоятельства и дает основание сделать вывод, что катастрофа польского президентского самолета была террористическим актом, организованным Путиным. Окончательные же выводы должен сделать Международный трибунал в Гааге, перед которым должны предстать в качестве обвиняемых Путин, Медведев, Туск и руководители спецслужб России.

Елена Посканная, «Гордон»