ЕС продляет пакет санкций против России

Лидеры ЕС договорились об этом на встрече.

В Европейском союзе согласовали продление экономических санкций против России, которые были введены из-за оккупации и аннексии Крыма, а также поддержки Кремлем боевиков ОРДЛО. Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

«Руководители EС дали зеленый свет, чтобы продлить экономические санкции ЕС против России еще на 6 месяцев. Официальное продление на следующей неделе», — сообщил журналист.

Eu leaders given green light to extend the EU’s economic sanctions on #Russia by another 6 months. Official roll over next week. #Ukraine #Russia #Crimea #Euco — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 14, 2017

«Гуляй Поле» напоминает, что ЕС снял санкции с закупок российского топлива для полета на Марсчто введенные США новые санкции против России способны обвалить рубль.

«Гуляй Поле»