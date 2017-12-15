ЕС продляет пакет санкций против России

Лидеры ЕС договорились об этом на встрече.
В Европейском союзе согласовали продление экономических санкций против России, которые были введены из-за оккупации и аннексии Крыма, а также поддержки Кремлем боевиков ОРДЛО. Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.
«Руководители EС дали зеленый свет, чтобы продлить экономические санкции ЕС против России еще на 6 месяцев. Официальное продление на следующей неделе», — сообщил журналист.
Eu leaders given green light to extend the EU’s economic sanctions on #Russia by another 6 months. Official roll over next week. #Ukraine #Russia #Crimea #Euco
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 14, 2017
«Гуляй Поле» напоминает, что ЕС снял санкции с закупок российского топлива для полета на Марсчто введенные США новые санкции против России способны обвалить рубль.
«Гуляй Поле»