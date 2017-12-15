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Новости

ЕС продляет пакет санкций против России

«Гуляй Поле»
15 декабря 2017

Лидеры ЕС договорились об этом на встрече.

В Европейском союзе согласовали продление экономических санкций против России, которые были введены из-за оккупации и аннексии Крыма, а также поддержки Кремлем боевиков ОРДЛО. Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

«Руководители EС дали зеленый свет, чтобы продлить экономические санкции ЕС против России еще на 6 месяцев. Официальное продление на следующей неделе», — сообщил журналист.

«Гуляй Поле» напоминает, что ЕС снял санкции с закупок российского топлива для полета на Марсчто введенные США новые санкции против России способны обвалить рубль.

«Гуляй Поле»

Tags: донбасс, ЕС, крым, ОРДЛО, Россия, санкции, Украина

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