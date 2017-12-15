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Новости

В России заблокировали сайт газеты «Завтра»

«Гуляй Поле»
15 декабря 2017

Детище писателя Проханова не избежало общего катка зачистки политического поля перед президентскими выборами. Кремлю не важно сейчас какой политической окраски смутьяны – зачищают всех.

Серьезные проблемы с Роскомнадзором возникли у детища писателя Александра Проханова – газеты «Завтра». Генеральный редактор интернет портала газеты «Завтра» Андрей Фефелов сообщает у себя в Facebook, что сайт газеты «Завтра» – zavtra.ru – заблокирован Роскомнадзором. Такое уведомление от Роскомнадзора Фефелов получил на почту.

«Направляется уведомление о внесении в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» следующего(их) указателя (указателей) страницы (страниц) сайта в сети «Интернет»: http://zavtra.ru/events/perebezhchik_rodchenkov_priznayotsya_v_svoyom_predatel_stve_i_obeshaet_unichtozhit_ves_olimpijskij_sport_v_rossii», – говориться в сообщение от Роскомнадзора.

Сайт газеты «Завтра» внесен в реестр по основаниям, предусмотренным статьей 15.1 о «Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов», Федерального закона от 27 июля 2006 года номер 149-ФЗ. Решение о внесение в реестр газеты «Завтра» за номером 3550-SMI было принято 12 декабря 2017 года, регистрационный номер сайта в реестре – 445399.

Речь в этом сообщении идет о новости опубликованной на сайте газеты «Завтра» под заголовком «Перебежчик Родченков признается в своем предательстве и обещает уничтожить весь олимпийский спорт в России». Речь в этой новости идет о главном информаторе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григории Родченкове, которого в тексте называют «предателем» и «продажным человеком».

«В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта мер по удалению запрещенной информации и (или) ограничению доступа к сайту в сети «Интернет», будет принято решение о включении в единый реестр сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети «Интернет», содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, а доступ к нему будет ограничен.», – предупреждает Роскомнадзор редакцию газеты «Завтра».

Сайт zavtra.ru заблокированРОСКОМНАДЗОРОМ[eais#445399] Роскомнадзор информирует/the Roscomnadzor is informing…

Опубліковано Андреєм Фефеловим 14 грудня 2017 р.

На данный момент текст опубликованной новости на сайте газеты «Завтра» недоступен. Однако, этот текст еще доступен в кеше Google.

«59-летний Родченков признал, что ощущает себя предателем, и пообещал предпринять все возможные попытки для того, чтобы нанести непоправимый вред отечественному спорту, а также поставить крест на карьере и репутации всех российских спортсменов, только помышляющих об участии в Олимпиаде. Причем «борьба с допингом мне совершенно пох*р»», – пишет о Григории Родченкове автор новости Алексей Иванов.

Ситуацию прокомментировал Telegram-канал «Политота», который недавно сообщал об обстоятельствах блокировки сайта «Открытая Россия»:

«Все это происходит на фоне блокировок ресурсов либерального проекта «Открытая Россия» Ходорковского. Путинский гибридный предновогодний удар по «право-левым уклонистам»? Стоит понимать, что взят курс на консолидацию центра и борьбу, как с радикальными противниками, так и с радикальными сторонниками режима. Идет тотальная зачистка остатков публичного политического поля, даже полуавтономных игроков. В этом контексте особенно забавляет «новороссная» публика, яростно рвали глотку за возвращение «сталинской внешней политики» или «царской политики» (это как по вкусу) и сами первые пошли в расход. Служи дурачок, получишь из огнемета «Шмель» в упор или уголовное дело по известным статьям УК РФ», – написано в комментарии Telegram-канал.

По мнению Telegram-канал «Политота» у российских властей существует универсальное оправдание на подобные случаи. Если разгорится скандал, то власти прибегнут к нему незамедлительно.

«Впрочем, потом они нам расскажут, что «товарищ Путин» не знал и это все заговор «шестой колонны» агентов США в ФСБ и правительстве. Похоже, что социально-экономическая ситуация в стране катастрофическая и политическое руководство это понимает, только там можно объяснить все эти действия. Заранее убирают «смутьянов» с поля», – добавляет «Политота», в заключение своего комментария.

«Гуляй Поле»

Tags: WADA, Александр Проханов, Алексей Иванов, Андрей Фефелов, Владимир Путин, власть, выборы, Григорий Родченков, оппозиция, преступная власть России, Россия

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