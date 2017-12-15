В России заблокировали сайт газеты «Завтра»

Детище писателя Проханова не избежало общего катка зачистки политического поля перед президентскими выборами. Кремлю не важно сейчас какой политической окраски смутьяны – зачищают всех.

Серьезные проблемы с Роскомнадзором возникли у детища писателя Александра Проханова – газеты «Завтра». Генеральный редактор интернет портала газеты «Завтра» Андрей Фефелов сообщает у себя в Facebook, что сайт газеты «Завтра» – zavtra.ru – заблокирован Роскомнадзором. Такое уведомление от Роскомнадзора Фефелов получил на почту.

«Направляется уведомление о внесении в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» следующего(их) указателя (указателей) страницы (страниц) сайта в сети «Интернет»: http://zavtra.ru/events/perebezhchik_rodchenkov_priznayotsya_v_svoyom_predatel_stve_i_obeshaet_unichtozhit_ves_olimpijskij_sport_v_rossii», – говориться в сообщение от Роскомнадзора.

Сайт газеты «Завтра» внесен в реестр по основаниям, предусмотренным статьей 15.1 о «Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов», Федерального закона от 27 июля 2006 года номер 149-ФЗ. Решение о внесение в реестр газеты «Завтра» за номером 3550-SMI было принято 12 декабря 2017 года, регистрационный номер сайта в реестре – 445399.

Речь в этом сообщении идет о новости опубликованной на сайте газеты «Завтра» под заголовком «Перебежчик Родченков признается в своем предательстве и обещает уничтожить весь олимпийский спорт в России». Речь в этой новости идет о главном информаторе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григории Родченкове, которого в тексте называют «предателем» и «продажным человеком».

«В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта мер по удалению запрещенной информации и (или) ограничению доступа к сайту в сети «Интернет», будет принято решение о включении в единый реестр сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети «Интернет», содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, а доступ к нему будет ограничен.», – предупреждает Роскомнадзор редакцию газеты «Завтра».

На данный момент текст опубликованной новости на сайте газеты «Завтра» недоступен. Однако, этот текст еще доступен в кеше Google.

«59-летний Родченков признал, что ощущает себя предателем, и пообещал предпринять все возможные попытки для того, чтобы нанести непоправимый вред отечественному спорту, а также поставить крест на карьере и репутации всех российских спортсменов, только помышляющих об участии в Олимпиаде. Причем «борьба с допингом мне совершенно пох*р»», – пишет о Григории Родченкове автор новости Алексей Иванов.

Ситуацию прокомментировал Telegram-канал «Политота», который недавно сообщал об обстоятельствах блокировки сайта «Открытая Россия»:

«Все это происходит на фоне блокировок ресурсов либерального проекта «Открытая Россия» Ходорковского. Путинский гибридный предновогодний удар по «право-левым уклонистам»? Стоит понимать, что взят курс на консолидацию центра и борьбу, как с радикальными противниками, так и с радикальными сторонниками режима. Идет тотальная зачистка остатков публичного политического поля, даже полуавтономных игроков. В этом контексте особенно забавляет «новороссная» публика, яростно рвали глотку за возвращение «сталинской внешней политики» или «царской политики» (это как по вкусу) и сами первые пошли в расход. Служи дурачок, получишь из огнемета «Шмель» в упор или уголовное дело по известным статьям УК РФ», – написано в комментарии Telegram-канал.

По мнению Telegram-канал «Политота» у российских властей существует универсальное оправдание на подобные случаи. Если разгорится скандал, то власти прибегнут к нему незамедлительно.

«Впрочем, потом они нам расскажут, что «товарищ Путин» не знал и это все заговор «шестой колонны» агентов США в ФСБ и правительстве. Похоже, что социально-экономическая ситуация в стране катастрофическая и политическое руководство это понимает, только там можно объяснить все эти действия. Заранее убирают «смутьянов» с поля», – добавляет «Политота», в заключение своего комментария.

«Гуляй Поле»