МВФ откладывает пересмотр программы сотрудничества с Украиной

МВФ пока не будет отправлять миссию в Украину. Говорить об очередном транше еще рано.

Международный валютный фонд пока не запланировал миссию в Украину для пересмотра программы сотрудничества и последующего выделения кредитного транша, поскольку Киев еще выполнил не все условия. Об этом заявил заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне, сообщает «Фокус».

«У нас нет запланированной миссии по пересмотру (программы сотрудничества с Украиной, — ред.) на данном этапе», — сказал он.

По словам Мюррея, в связи с тем, что не все условия пересмотра программы сотрудничества выполнены Украиной, говорить о траншах преждевременно.

«У нас до сих пор есть куда двигаться для завершения пересмотра программы, поэтому на данном этапе говорить о траншах пока рано», — подчеркнул представитель МВФ.

В НБУ ожидают, что миссия МВФ может приехать в Украину в начале 2018 года, а следующий транш кредита может поступить в Украину во втором квартале 2018 года.

«Фокус»