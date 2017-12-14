Путин выразил надежду на обмен пленными накануне Рождества

Путин считает, что украинцы затягивают вопрос обмена пленными.

Подняли на пресс-конференции Владимира Путина вопрос об обмене украинских заложников, удерживаемых в ОРДЛО, на боевиков задержанных украинскими военными и правоохранителями при проведении антитеррористической операции. И тех и других чаще называют пленными.

Путин сразу подчеркнул, что этим вопросом занимается украинский политик Виктор Медведчук.

«Этим занимается Медведчук. Он попросил повлиять на «руководство республик». Я впервые с ними разговаривал. И теперь украинцы снова изменили список. Давайте хоть что-то сделаем накануне Рождества», – ответил Путин, передает «Новая Газета».

«Гуляй Поле» напоминает, что во вторник 12 декабря первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что необходимо срочно провести верификацию списков обмена. Такая необходимость возникла из-за нежелания некоторых задержанных боевиков возвращаться назад в ОРДЛО.

«Некоторые из лиц, включенные в списки ОРДЛО, категорически отказываются перемещаться на временно оккупированные территории. И о своем нежелании они заявили только сейчас, а не в мае, когда проводилась верификация. Поэтому оперативно нужно решить вопрос дополнительной верификации», – сообщила она.

«Гуляй Поле»