Российские «танцы с бубном» вокруг ПАСЕ

Кто мешает России вернуться в ПАСЕ. И почему еще возможны выходки со стороны Москвы.

Называйте нас просто — «агрессивное, но очень активное меньшинство» (поименно участников меньшинства расшифровать смогу после завершения истории), пишет Дмитрий Кулеба на страницах журнала «Новое Время».

Это российский сенатор Пушков так назвал тех, кто мешает России вернуться в ПАСЕ в январе 2018 года.

Еще месяц назад все для России шло как по маслу. Но что-то пошло не так.

Несмотря на заявления с их стороны, что они таки сдаются относительно 2018-го, я не верю, что они вовсе сдаются.

Выходки еще возможны. Борьба будет продолжаться до января, когда станет ясно, внесут ли они список делегации на утверждение Ассамблеи. Поэтому никто не расслабляется.

Сегодня по просьбе украинской стороны на заседании Комитета министров Совета Европы выступит Ахтем Чийгоз.

Завтра и послезавтра в Париже состоится явление российских ястребов перед европейцами на заседании Политического комитета ПАСЕ.

Наши депутаты к встрече готовы.

Затем СЕ упадет в рождественскую спячку. Но кто-то таки не будет спать.

Дмитрий Кулеба, «Новое Время»